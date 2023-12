GUR; la marca de un sueño hecho realidad

La suma de inteligencia, perseverancia y visión empresarial han generado una marca que se proyecta como creadora de productos innovadores en calidad y diseño, distribuidos con precios muy competitivos. Se trata de la corporación GUR, creada en el año 2000 por su presidente, Carlos García Valiño Romero, para expandirse en el mercado español y en el ámbito internacional con productos y servicios online, sin intermediarios, mediante un enfoque basado en la satisfacción del cliente que busca lo mejor en cada rubro. El fundador y líder de la marca expone a continuación su filosofía y planes para hacer historia con esta iniciativa.

GUR es un sueño de la infancia. Luego pasó por varios trabajos y experiencias que enriquecieron su espiritualidad y su intelecto. ¿Cuáles fueron las principales lecciones de vida que lo llevaron a concretar ese sueño?

La primera vez que me vino a la cabeza el sueño de crear mi propia empresa fue a raíz de una reunión que tuvimos un amigo de la infancia y yo cuando me dijo estas palabras:

"Lo mejor que puedes hacer en la vida si no quieres depender ni de jefes que te digan lo que tienes que hacer ni horarios que te hagan esclavos de tu propia rutina, es crear tu propia empresa siendo tu propio jefe, en caso de reunir la capacidad y la constancia de poder hacerlo".

Una de las características de GUR es la diversidad de productos que ofrece. Ropa, calzado, productos de electricidad y electrónica, joyería, artículos de construcción y mucho más. ¿Es en la variedad donde está el secreto del éxito?

Respecto a los productos y servicios que decidí incluir en una marca como GUR surgió a raíz de la experiencia que tuve de joven cuando trabaje en un taller mecánico de automóviles y en cuanto vi claramente que aquel negocio que tuvo mi padre, un tanto en ascuas, porque estaba muy ocupado con su profesión de piloto de aviación comercial, no pudo salvarlo a tiempo, fue cuando me di cuenta realmente que tenía que crear algo diferente y que diera como resultado un legado auténtico y original que revolucionase el mundo del comercio y por eso decidí incluir productos de todos los sectores posibles así como servicios comerciales para exclusivas de la propia competencia.

La corporación GUR también ofrece diversos servicios de franquicia y mediáticos, como prensa digital propia. ¿Cuál es la importancia de las estrategias comunicacionales para potenciar sus ventas y las de sus clientes?

El secreto mejor guardado para una buena estrategia comercial, lo primero de todo es tener la idea clara de lo que quieres proyectar para luego servirte como montaje de la propia estructura.

La tecnología ha sido una gran aliada de su proyecto, ya que permite comprar directamente al fabricante y ofrecer los mejores precios. ¿Cómo consiguió consolidar este modelo de compra-venta?

En lo que hasta ahora hemos conseguido son algunas ventas y darse GUR a conocer en el plano internacional y en virtud de nuestra gran idea de atracción al cliente no son los descuentos como hacen las demás marcas, sino que mantenemos el mismo nivel de precios, pero ofreciéndole al cliente el pago de todos nuestros productos a plazos, con lo cual, queda igualmente satisfecho por sí mismo.

Como creador en constante evolución, ha dedicado también un espacio a la producción literaria. Su libro de poemas La nostra veu es prueba de ello. ¿Cómo surgió esta publicación?

El libro de poemas editado por la asociación de salud mental La nostra veu recoge la creatividad y la magia de un grupo de usuarios que hicimos una serie de poemas grupales e individuales y lo editamos en un libro cuya idea salió de mí y el libro se titula: LOCAS Y LOCOS POR DECIR.

Al acceder a la página web de GUR, los usuarios podrán constatar la gran diversidad de productos que ya ha consolidado y busca consolidar esta marca que busca hacer nicho en el mercado mundial con propuestas que abarquen todos los sectores económicos donde se necesite creatividad, calidad, excelente diseño y sobre todo un espíritu innovador y aventurero como el de su creador, Carlos García Valiño Romero.