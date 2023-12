Serena Psicología ayuda a desengancharse de una persona

Las relaciones de pareja son uno de los vínculos más importantes en la vida de una persona. Sin embargo, en ocasiones, estas relaciones pueden volverse poco saludables, convirtiéndose en una atadura tóxica y difícil de desanudar.

Desprenderse emocionalmente de una persona y poner fin a una relación complicada puede ser un proceso doloroso, pero es un paso necesario para el crecimiento personal y la salud emocional a largo plazo. Al contar con el apoyo profesional de Serena Psicología, es posible descubrir cómo desengancharse de una persona, con un acompañamiento terapéutico especializado en orientar a mujeres en su proceso hacia la liberación y el bienestar.

Desengancharse de una persona es todo un reto Al aferrarse a relaciones y tener dificultades para dejarlas atrás, aun cuando se sabe que no son saludables, es importante acudir a profesionales que colaboren y hagan viable la ruptura. Si bien puede ser un desafío, ya sea porque la relación no es recíproca, no es beneficiosa o no contribuye al bienestar propio, es importante saber cómo desengancharse de una persona y llevarlo a cabo con el apoyo adecuado.

En las primeras fases de una relación, las hormonas y neurotransmisores como la adrenalina, la dopamina y la oxitocina generan ese subidón experimentado durante el enamoramiento. Estas sustancias químicas dificultan el desenganche, pero existen estrategias que complementan el acompañamiento terapéutico y facilitan este proceso.

Pautas para desengancharse de una persona Lo primero para alejarse de un vínculo que no es sano es identificar y tener presentes los motivos detrás de esta decisión, escribiéndolos para recordarlos en momentos de debilidad. Luego, es recomendable reducir la exposición a esta persona, para limitar el contacto físico y visual que aumenta la conexión emocional. Esto ayuda a disminuir los niveles de oxitocina, la hormona del afecto, por lo que es aconsejable evitar mirar fotos, vídeos o seguir en redes sociales a la persona, así como eliminar el acceso fácil al contacto, borrando su número de teléfono.

La exposición a lugares y rutinas compartidas puede intensificar la sensación de vacío, por lo que es clave cambiar estas actividades para romper con la asociación emocional. También ayuda anticiparse a los momentos de mayor vulnerabilidad y ocupar ese tiempo con nuevas actividades, distrayendo la mente y cambiando los patrones de pensamiento. Si bien algunas ideas continuarán persistiendo, es importante redirigir la atención a otras cuestiones y no alimentarlas. En este sentido, es fundamental localizar y resistir a los pensamientos de autoengaño, siempre recordando los motivos para no volver con la persona.

Serena Psicología, apoyo profesional para el desenganche En momentos difíciles como estos, contar con el apoyo de Serena Psicología puede marcar la diferencia a la hora de comprender cómo desengancharse de una persona. Este centro de psicología online para mujeres ofrece servicios de terapia profesional diseñados para abordar específicamente los desafíos emocionales asociados con el desenganche y la recuperación tras una ruptura.

A pesar de lo doloroso que puede ser, la ruptura de un vínculo que no es sano es un paso necesario hacia el autoconocimiento, el crecimiento y, eventualmente, la felicidad. Recuperar el bienestar emocional es posible, y Serena Psicología presta su ayuda para ello.