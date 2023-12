Femivoz y las sesiones de feminización de la voz cantada

En el fascinante mundo de la voz y el canto, donde la identidad y la expresión se entrelazan, Femivoz destaca como una de las plataformas líderes en la feminización de la voz cantada. Fundada por Mariela Astudillo Ramírez, logopeda y vocóloga especializada en este campo, Femivoz no solo representa una trayectoria de más de 18 años, sino también un compromiso con la armonía vocal e identitaria para personas de diversas identidades en todo el mundo.

Un viaje de empoderamiento vocal y emocional Desde sus inicios, Femivoz ha sido una guía para quienes buscan equilibrio vocal y desean liberar su voz de etiquetas predefinidas. Mariela Astudillo Ramírez y su equipo, referentes internacionales en la feminización de la voz cantada, ha liderado el camino con su experiencia y conocimiento, publicando el primer libro sobre entrenamiento vocal logopédico de feminización de la voz a nivel mundial en 2016. Su visión no se limita a modificar la voz; también aborda el aspecto emocional y psicológico, guiando a cada individuo a lo largo de su transición vocal.

Servicios adaptados a la diversidad de identidades de género Femivoz ofrece una amplia gama de servicios en línea, desde sesiones de feminización de la voz para personas transgénero, cisgénero, y transformistas, hasta sesiones de masculinización de la voz, dirigidas tanto a hombres transgénero como a personas cisgénero que buscan modificar su registro vocal. Además, se ofrecen sesiones de armonización de la voz, especialmente diseñadas para personas no binarias.

Mariela Astudillo Ramírez, reconocida internacionalmente, trabaja en cuatro idiomas: francés, español, inglés e italiano. Su enfoque integral va más allá de la modificación vocal, incluyendo también el acompañamiento emocional y psicológico durante todo el proceso de transición vocal. Damián Osorio, logopeda especializado en masculinización de la voz y rehabilitación de la voz patológica, complementa el equipo de Femivoz, brindando una atención especializada y profesional.

La visión de Femivoz trasciende las sesiones de entrenamiento vocal, ya que abogan por una sociedad libre a nivel identitario y expresivo. Con el respaldo del método Astudillo y de la Vocología Emocional® e Identitaria, Femivoz se consolida como un referente en la transformación vocal y el empoderamiento personal. Detrás de su éxito, se encuentra un equipo apasionado que comparte la visión de Mariela Astudillo Ramírez. Su dedicación a la libertad vocal y la armonía identitaria se traduce en un espacio virtual acogedor, donde cada individuo encuentra apoyo y orientación personalizada. Femivoz es más que una plataforma en línea; es una comunidad global que celebra la diversidad y la autenticidad en cada nota cantada.

En resumen, Femivoz no solo lidera en la feminización y masculinización de la voz cantada, sino que también lidera en la creación de un espacio donde la libertad vocal se entrelaza con la libertad identitaria. Su legado va más allá de las sesiones de entrenamiento; es una contribución valiosa a la evolución de la sociedad, hacia una comprensión más profunda y respetuosa de la diversidad de voces y géneros.