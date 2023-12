Entrevista a Víctor Cross & Foods, nutricionista Crossfit

El CrossFit es una práctica deportiva de alta intensidad, que se caracteriza por sus notables resultados en el mejoramiento de la condición física. Sus practicantes constantemente buscan optimizar el rendimiento de sus entrenamientos, con miras a obtener los mejores resultados en cada sesión. Este contexto es el que da origen a la empresa Víctor Cross & Foods, dedicada a potenciar los entrenamientos en esta práctica. Creado por Víctor de la Cruz, un experimentado nutricionista Crossfit, este novedoso proyecto tiene como principal objetivo no solo mejorar el desempeño físico a través de la alimentación y el entrenamiento mental, sino también promover la salud integral de las personas que practican regularmente esta disciplina. Sus programas abordan la prevención de enfermedades y lesiones, reforzando la importancia de sentirse activos y llenos de energía cotidianamente. En la siguiente entrevista, se exploran los detalles y beneficios de este emprendimiento, y sus servicios de nutrición y entrenamiento mental aplicado al mundo del CrossFit.

¿Cuál es el objetivo del proyecto Víctor CrossFood?

En Víctor Cross & Foods buscamos mejorar el rendimiento de las personas que practican CrossFit gracias a la alimentación, el entrenamiento mental y los hábitos de alto rendimiento.

Además, ponemos énfasis en la salud de la persona general, porque hasta que no ataca la enfermedad, no recordamos lo doloroso que es estar enfermo, por eso actuamos sobre la prevención, para sentirnos plenos y llenos de energía cada día, alejando la enfermedad y las lesiones.

¿En qué consiste el servicio de nutrición y entrenamiento mental aplicada al crossfit?

El mejor programa que tenemos ahora mismo disponible se llama Come Bien Rinde Mejor 90 y sirve para cualquier persona que practique algún deporte, aunque a los pre-entrenos que propongo dentro le sacaran mayor jugo atletas de CrossFit y Halterofilia, en lo que me especializo.

Es un plan de 12 semanas en el que desde que accedes se te va guiando y acompañando para que en estos 90 días, no solo consigas libertad nutricional, es decir que ya nunca más dependas de un nutricionista, aprendiendo todo lo que necesitas saber sobre nutrición deportiva y para tu salud, sino que también consigues una transformación física.

Eso no es todo, en el programa damos gran importancia a la mente, ya que todo cambio exterior sucede antes en el interior, así que trabajamos la meditación, psiconutrición y muchos más recursos que puedes encontrar en la página web victorcrossfood.es/rinde90

¿Cuáles son los beneficios de seguir un programa de nutrición y hábitos específico?

Tienes dos opciones: hacerlo por tu cuenta e invertir tiempo y dinero en hacer pruebas, suplementos, superalimentos y tal vez conseguir algún resultado o formarte con el mejor en este campo.

Personalmente, invierto grandes cantidades de dinero en formación y mentores que saben más que yo y son especialistas en su campo. Es una de las claves que me ha hecho crecer.

Te recomiendo 100 % que inviertas en una persona que pueda guiarte y ayudarte en esos objetivos que quieres conseguir. Te ahorrarás un montón de quebraderos de cabeza, tiempo y dinero. ¿Cuánto vale eso?

¿Cómo funciona el programa de nutrición crossfit, hábitos y de qué manera las personas pueden acceder a la información?

Desde que accedes tienes acceso a la plataforma de contenidos de Hotmart. Allí podrás entrar en el grupo exclusivo, presentarte y preguntar tus inquietudes, además de plasmar tus objetivos (así te comprometes).

En el vídeo de bienvenida te explico al detalle como seguir el programa y desde el minuto 1 podrás descargar alguno de los planes nutricionales o acceder a las meditaciones para entrenar tu mente.

También tendrás acceso a mi WhatsApp para guiarte y acompañarte en el camino.

La forma de acceder y todos los detalles están explicados en vídeo y página aquí: victorcrossfood.es/rinde90

¿A qué herramientas y recursos tienen acceso los usuarios en la página web de Víctor CrossFood?

El programa CBRM90 ha sido creado en estos 3 últimos años, es un programa vivo y que se va actualizando en función de las necesidades de las personas que van pasando por él.

Algunas de las características del programa son:

Soporte diario vía WhatsApp

Plan Intensivo 12 Semanas

Hábitos Alto Rendimiento 90

+20 h de Clases Grabadas

+50 Planes Nutricionales Flexibles

10 Recetas Pre-Entreno

Programa Crea tu propia dieta desde 0

+21 Meditaciones Guiadas

Reprogramación Mental

Suplementación Salud y Rendimiento

Psicologa y Coach Nutricional

Comunidad Exclusiva

Sesiones de Apoyo

Protocolo Nutricional Competición CrossFit

Protocolo Nutricional Competición Halterofilia

Protocolo Limpieza Intestinal

Y todas las actualizaciones futuras están incluidas.

¿Por qué las personas deberían confiar en este programa de nutrición?

Porque ya son más de 700 personas las que han pasado por mis programas y +250 por la asesoría personalizada.

Comencé vendiendo dietas mientras era entrenador de CrossFit, he competido en CrossFit y Halterofilia y todo lo que comparto lo he probado yo antes en mi propia piel.

Sé de primera mano lo que pasa por la mente de una persona que practica crossfit mientras está entrenando y también lo exigente que puede llegar a ser este deporte (si no lo has probado no tienes ni idea)

Creo que cualquier persona debería pasar por este programa para conseguir libertad nutricional, comenzar a entrenar su mente y ver la magia que sucede con pequeños cambios diarios en hábitos.

Recuerda que eres el resultado de los hábitos que tienes, de las pequeñas acciones que realizas cada día.

¿La nutrición específica crossfit está recomendada para cualquier persona que practica esta actividad?

Sí, aunque dentro del programa aprenderás como alimentarte según tu estilo de vida. Da igual si trabajas en una gasolinera, en un supermercado, en una fábrica, si eres empresario o emprendedor digital como yo porque aprenderás a adaptarlo a ti y a tu estilo de vida, por eso se dice que consigues libertad nutricional.

Sirve para cualquier persona, incluso personas dentro del programa han aplicado los consejos con sus hijos y familiares y están muy contentos.

En la página web puedes hacerlo puedes ver cientos de testimonios y casos de éxito.

¿En qué te diferencias de otros nutricionistas?

Tengo claro que esto no va solo de nutrición, hay muchas personas que más o menos ya saben cómo alimentarse, pero no lo hacen. Te enseño a generar un hábito y podrás ver con tus propios ojos como en 90 días consigues grandes cambios si verdaderamente te comprometes.

No es solo nutrición.

Es nutrición y entrenamiento mental.

Si estás preparado te transformarás sí o sí.

Como se puede apreciar en este diálogo, Víctor Cross & Foods se presenta como un faro en el horizonte del rendimiento deportivo y la salud integral. Mediante su emblemático programa "Come Bien Rinde Mejor 90", ofrece no solo un camino hacia la libertad nutricional y la transformación física, sino también una inmersión profunda en el entrenamiento mental. Con más de 700 personas que han experimentado sus programas, respaldados por la experiencia personal de su creador en el mundo del CrossFit y la halterofilia, Víctor Cross & Foods se posiciona como una opción confiable, eficaz y transformadora para quienes buscan alcanzar su máximo potencial en el exigente mundo del CrossFit.