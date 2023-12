Emcesa presenta sus recetas como el regalo perfecto para esta Navidad

No importa si el amigo o familiar es todo un cocinillas, no hay nada más personal para regalar en Navidad que una deliciosa receta con los productos de Emcesa ¿Cuál es el regalo perfecto para esta Navidad? En ocasiones es difícil encontrar ideas para regalar en estas fechas. Por ello, Emcesa pretende ponérselo fácil a sus clientes con unas deliciosas recetas elaboradas con ingredientes tradicionales pensadas para organizar una reunión en estos días tan señalados. Además, este año la empresa trae una novedad "recién salida del horno".

Una receta muy especial como aperitivo, además de saludable y sabrosa, son las brochetas de pollo marinada de Emcesa con pimientos, cebolla y tomate cherry. El resultado es una combinación perfecta y jugosa.

Y como el aburrimiento no puede existir durante estas fechas, la empresa quiere proponer su tira de costilla de cerdo adobada con pimentón y especias como regalo para agasajar a cualquier invitado. Una receta fácil que garantiza el éxito. Se trata de uno de esos platos divertidos de comer con las manos.

Para los amantes de lo intenso y de los que disfrutan entre los fogones, nada como preparar un rabo de ternera y salsa al vino tinto acompañado de zanahorias. Un guiso que se incluye en la lista de clásicos por la buena aceptación que tiene entre los comensales y porque no pasa de moda.

Un clásico para acompañar la Navidad son los rellenos. Este año Emcesa quiere ofrecer una novedad: el relleno de Angus de setas y trigueros, acompañado de una salsa de zanahoria y cebolla. Una receta pensada para poner un toque exquisito en cualquier mesa.

En definitiva, una selección de recetas de carnes variadas, desde el tradicional pollo hasta platos de ternera o cerdo, para poder elegir al gusto.

Seguro que los clientes de Emcesa tienen a alguien a quien sorprender, a quien alegrar, con quien compartir. Amigo, hermano o compañero de trabajo.