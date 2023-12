Couchbase anuncia el nuevo servicio columnar de Capella para impulsar la analítica en tiempo real

El servicio columnar de Capella como Database as a Service en AWS puede eliminar la brecha de latencia entre análisis y operaciones. Al converger la analítica operativa y en tiempo real en una sola plataforma de datos, Couchbase elimina las fricciones para ofrecer una experiencia de cliente de primera calidad Couchbase (NASDAQ: BASE), proveedor líder de bases de datos modernas para aplicaciones empresariales, ha anunciado un nuevo servicio columnar de Capella en Amazon Web Services (AWS) en el marco del AWS re:Invent 2023. Este servicio permite a las organizaciones aprovechar el análisis en tiempo real para crear aplicaciones adaptativas, además de introducir un almacén columnar y la integración de datos en Capella. Al converger las aplicaciones operativas y de análisis en tiempo real en una única plataforma de base de datos, Couchbase elimina las fricciones para ofrecer una experiencia de cliente de primer orden.

"Para obtener una ventaja competitiva y acelerar las oportunidades de negocio, las organizaciones están invirtiendo en aplicaciones adaptativas en tiempo real que son contextuales, hiperpersonalizadas e inteligentes. Los análisis en tiempo real son fundamentales para ofrecer estas aplicaciones adaptables, y la IA las está haciendo aún mejores y más estratégicas", dijo Scott Anderson, vicepresidente senior de gestión de productos y operaciones comerciales de Couchbase. "Con el nuevo almacenamiento columnar de Capella DBaaS, por primera vez las organizaciones pueden construir fácilmente aplicaciones adaptativas impulsadas por la analítica en tiempo real en una única plataforma basada en JSON. La intención es eliminar la brecha de latencia que siempre ha existido entre la analítica y las bases de datos operativas, a la vez que facilitar a los equipos de desarrollo la inclusión de las medidas analíticas en tiempo real necesarias en sus aplicaciones adaptativas".

La aceleración de la IA crea un desafío aún mayor porque tener plataformas de bases de datos dispares introduce una complejidad que confunde a los modelos que se están entrenando para impulsar la aplicación. El servicio columnar de Capella resuelve estos problemas, ya que permite a los usuarios realizar un procesamiento analítico operativo y en tiempo real con un rendimiento y una velocidad garantizados, todo ello en una única plataforma de arquitectura. Además, tanto la aplicación como el usuario se benefician al no experimentar latencia y recibir una experiencia más fluida y de primera calidad.

Con el nuevo servicio columnar de Capella, los clientes pueden:

Mejorar la agilidad y el rendimiento : el servicio columnar de Couchbase Capella permite una ingestión rápida y sin esquemas, evitando así tener que realizar ningún tipo de extracción, transformación y carga (ETL). El servicio puede distribuir datos de cargas de trabajo operativas para realizar análisis en tiempo real de los datos operativos e influir inmediatamente en el comportamiento de la aplicación con esa información. Además, la separación de la computación y el almacenamiento permite escalar rápidamente para satisfacer las cambiantes necesidades analíticas o de las aplicaciones.

