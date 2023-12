¿Por qué es importante tener integrado un CRM y un gestor de proyectos en las oficinas técnicas?, por Projectum.es

La eficiencia en la gestión de proyectos de arquitectura e ingeniería se está redefiniendo gracias al desarrollo de nuevas herramientas online. La integración de soluciones como el Customer Relationship Management (CRM) y sistemas gestores de proyectos son pasos elementales para la digitalización de las oficinas técnicas.

Estas tecnologías, condensadas en la plataforma centralizada projectum.es, no solo optimizan toda la administración de los proyectos, desde la creación de presupuestos hasta el seguimiento del proceso, sino que también colaboran en proporcionar un mejor servicio al cliente, desde un solo lugar.

¿Por qué es importante un sistema gestión de proyectos de arquitectura e ingeniería? La gestión de proyectos en el ámbito de la arquitectura y la ingeniería encuentra su avance significativo en la digitalización a través de plataformas especializadas. Estas herramientas en línea simplifican la planificación y la supervisión del proyecto que se está llevando a cabo, proporcionando una visión integral del progreso, tanto para el cliente como para el equipo de trabajo.

Desde plataformas como Projectum.es, no solo es posible centralizar la información, sino también agilizar procesos, como, por ejemplo, la elaboración de presupuestos. Al incluir un software CRM especialmente diseñado para el sector de la ingeniería y la arquitectura, Projectum.es tiene la capacidad de gestionar toda la información relacionada con las necesidades de los clientes, su visión del proyecto y los procesos de facturación.

Estos servicios facilitan la toma de decisiones con mayor agilidad y precisión, y también mejoran el control en cada etapa de trabajo.

Los beneficios de contar con tecnología en la gestión de proyectos Son muchos los beneficios de contar con una plataforma integral como Projectum.es, sobre todo en términos de productividad y eficiencia. Desde un comienzo, el cliente puede dar a conocer sus necesidades respecto a determinada obra en la propia plataforma de Projectum.es. Gracias a esta, puede acceder a un valor estimativo del proyecto y a información detallada que le oriente, según sus necesidades.

Gracias a herramientas tecnológicas avanzadas y el uso de algoritmos propios, Projectum.es garantiza la precisión y rapidez en la generación de presupuestos y en la vinculación de sus colaboradores con futuros clientes. De esta manera, Projectum.es innova al actuar como un generador de presupuestos detallados y como un nexo clave para la captación de nuevos clientes.

Además, al proveer de un software de gestión de proyectos de arquitectura e ingeniería para sus colaboradores asociados, agiliza todas las etapas de planificación y ejecución, optimizando todo el proceso y contribuyendo a fortalecer vínculos satisfactorios.

La era digital está transformando la gestión de proyectos en arquitectura e ingeniería y Projectum.es está liderando esta revolución a través de su plataforma centralizada de presupuestos y seguimiento.

Asimismo, su enfoque integral y tecnológicamente avanzado no solo mejora la eficiencia interna de las oficinas técnicas, sino que también redefine la relación con los clientes y la captación de nuevos proyectos.

Con Projectum.es, el futuro de la gestión de proyectos técnicos se presenta más eficiente, ágil y exitoso.