El Día E 2023 impulsa el talento creativo de jóvenes conectando la Creatividad y el Mundo Empresarial

Creatividad que Genera Negocio ha sido el concepto del Día E 2023 del Club de Creativos. Resaltando el impacto de la creatividad en el mundo empresarial, el Inspirational Day ha contado con destacados diálogos inspiradores y la presentación de soluciones innovadoras en su quinta edición El pasado 30 de noviembre, la UDIT de Madrid acogió el Inspirational Day del Día E 2023, un evento organizado por el Club de Creativos. En su quinta edición, bajo el lema "Creatividad que Genera Negocio", esta jornada se enfocó en fusionar la creatividad con el ámbito empresarial, consolidando su posición como un punto de convergencia para el futuro talento del sector creativo.

El Día E se distingue por nutrir y cultivar el potencial creativo, estableciendo puentes entre la imaginación artística y la realidad empresarial. Este proyecto se ha convertido en un espacio esencial que fusiona la creatividad con la practicidad en un entorno de infinitas posibilidades.

La edición de este año contó con el patrocinio de marcas como DIAGEO y TAG, además de la colaboración especial del UDIT y el apoyo de Arena Media, partner del c de c, atrayendo a más de 100 asistentes.

Enfocándose en la integración de la creatividad como catalizador de innovación, cada intervención, presentación y diálogo durante la jornada destacó la capacidad transformadora de la creatividad en el mundo empresarial.

La jornada comenzó con una ponencia de Félix Múñoz, consultor tecnológico y profesor de Marketing y Comunicación, resaltando la importancia crucial de la creatividad en un contexto impulsado por la IA y la necesidad de desarrollar habilidades creativas para enfrentar desafíos presentes y futuros en los ámbitos del negocio y la comunicación.

Posteriormente, Alfonso González, Chief Strategy Officer de HAVAS y Gonzalo Figari, presidente del c de c, mantuvieron un diálogo ilustrativo y entretenido, destacando mediante ejemplos de campañas creativas cómo impactar de manera disruptiva para generar negocio.

El clímax del evento llegó con la presentación de Gustavo Belaustegui y Alberto&Pita, miembros activos responsables de la campaña "She" de DIAGEO, detallando el proceso creativo detrás de la campaña ganadora del Gran Premio del c de c 2023 y su relevancia social.

Además de las ponencias, los tres equipos finalistas de la Hackaton, realizada en formato online los días 22 y 23 de noviembre con el brief propuesto por DIAGEO, presentaron sus trabajos, mostrando enfoques innovadores frente a desafíos reales de negocio y creatividad.

El jurado, compuesto por profesionales como Alberto&Pita, directores creativos de El Ruso de Rocky; Alfonso González, Chief Strategy Officer de HAVAS; Gustavo Belaustegui, marketing manager de J&B & Rums; Nerea Cierco, directora creativa ejecutiva DDB Madrid; Pepa Romero, managing director de Chazz, y Sarah Chemouli, CMO de P&G, evaluó minuciosamente los trabajos de los equipos durante las fases del Día E, incluyendo la Hackaton y las presentaciones del Inspirational Day.

El equipo ganador, JappyHour, compuesto por Gabriela Carranza, Macarena Paniagua, María Romo, Nagore Olave y Raquel Ávila, se destacó por su impresionante talento creativo y una perspectiva fresca en la resolución del brief.

El Día E 2023 ha sido un reflejo del futuro del talento creativo y empresarial, donde la innovación y la colaboración entre profesionales y jóvenes promesas marcan la pauta hacia un mundo donde la creatividad es el motor del éxito empresarial.

