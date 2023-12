Modular DS gana Venture on the Road León, organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra

Modular DS se ha proclamado la vencedora en la primera parada de Venture On The Road, que tuvo lugar ayer por la tarde en la ciudad de León. El programa ha sido organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el principal programa de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups La VII edición de Venture On The Road, que este año ha arrancado en Castilla y León, mantiene sus mismos objetivos: buscar las mejores oportunidades de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentar su proyecto ante inversores reales y generar un networking de calidad

En esta primera parada, que se celebró ayer en INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), Venture on the Road Castilla y León contó con la colaboración del ecosistema local gracias a INCIBE e ICE de Castilla y León (Instituto para la Competitividad Empresarial).

Las cuatro startups finalistas fueron:

Clever Solar Devices: plataforma de diagnóstico sostenible que ofrece una solución integral de módulos fotovoltaicos segura ofreciendo análisis de daños y recomendaciones, reduciendo los costes hasta un 70%, mejorando la producción hasta un 12%.

Modular DS: herramienta online para diseñadores y desarrolladores web con la que centralizar y automatizar la gestión de sus webs y mejorar la relación con sus clientes.

Rossa App: aplicación que proporciona una recepcionista online digitalizando todos los procesos administrativos y funcionales de alojamientos turísticos.

Oxinity: espacio educativo digital que gracias a la IA, mide el progreso de los alumnos en tiempo real y ofrece a los profesores contenido para acelerar el aprendizaje de idiomas. En el acto en León también participó Pablo Carrallo, CEO de Innova10 Investments, inversor y mentor de SeedRocket, con una ponencia titulada "Ideas para invertir y ser invertidos en startups de internet", en la que pudo dar consejos desde el punto vista del inversor y desde la startup que quiere ser invertida para lograr sus objetivos.

Modular DS, la startup ganadora de Venture on the Road en León, ya tiene su puesto en la final nacional que se celebrará en el mes de junio de 2024 en Madrid, junto a los proyectos ganadores del resto de las próximas paradas. Asimismo, formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 2.000 dólares en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los ingenieros de la propia plataforma; también tendrán acceso gratuito a office hours técnicas y de estrategia de negocio por parte del equipo; así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.

Venture on the Road comienza en León su gira itinerante por diferentes ciudades españolas para localizar talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de los grandes hubs de referencia como son: Madrid y Barcelona. En concreto el evento pasará por Elche, Palma de Mallorca, San Sebastián, Málaga y Vigo.