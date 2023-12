Abadecom ofrece balizas truncadas fotoluminiscentes

En la señalización vial, las balizas cumplen un rol de suma importancia para la seguridad tanto de los conductores como de los peatones. Gracias a estas, es posible tener una guía visual que permite establecer límites claros, indispensables para evitar accidentes y mejorar el flujo de tráfico.

En su esfuerzo por crear productos de gran utilidad y eficiencia, Abadecom ha realizado una apuesta por la innovación con sus balizas truncadas fotoluminiscentes que representan una solución única en el balizamiento de espacios. Con estas balizas, es posible una clara iluminación aún en las condiciones de oscuridad más densas.

Balizamiento efectivo en ausencia de luz Uno de los propósitos principales para los cuales Abadecom creó estas balizas fue obtener un buen balizamiento en ausencia de luz. Para ello, incorporaron una tecnología especial que les permite absorber y almacenar la energía lumínica, sin importar si es de origen natural (luz solar) o artificial. Una vez almacenada, la pueden liberar en forma de una luminiscencia suave y continua.

Las balizas ofrecen gran robustez en la carga y duración de la luminiscencia, ya que pueden emitir una visibilidad prolongada de hasta 12 horas en plena oscuridad con tan solo haber obtenido 10 minutos de carga. A diferencia de otros dispositivos, estas balizas son fabricadas con plástico 100 % reciclado y 100 % reciclable, lo cual garantiza múltiples beneficios, entre ellos una amplia resistencia a los efectos destructivos de la radiación UV y al envejecimiento que se produce a largo plazo. De igual forma, el material utilizado en su elaboración es completamente inerte a la degradación ambiental y química, además de resistir todo tipo de putrefacción.

¿Por qué las balizas de Abadecom son una de las mejores opciones del mercado? Estas balizas han sido diseñadas para fijarse a cualquier tipo de superficie horizontal o pavimento, utilizando una resina de fijación. Poseen un diseño compacto y muy versátil que permite su instalación en cualquier tipo de entornos de forma fácil. Por otro lado, este producto no depende únicamente de la luz artificial para su carga, lo cual permite que su funcionamiento no se interrumpa cuando haya cortes de energía, una característica de gran ventaja en situaciones críticas.

En este contexto, también representa una apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente. Adicionalmente, es un producto de alta resistencia a todo tipo de daños, ya que su plástico reciclado ecológico permite que sea sólido, indeformable, no astillable ni oxidable, antivandalismo, antigrafiti, y con resistencia a la acción de animales e insectos.

Con un diseño innovador, una luminiscencia en color verde y largas horas de duración, las balizas truncadas fotoluminiscentes de Abadecom son la alternativa ideal para el balizamiento de espacios viales en oscuridad y situaciones de emergencia.