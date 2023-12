Madrid y Málaga como las ciudades de moda

Madrid y Málaga están de moda, así lo afirmó la élite del sector inmobiliario durante Premium Real Estate Summit, celebrado en el espacio All In One de CAIXABANK en Madrid el 29 de noviembre.

En el evento, presentado por Xicu Costa, director territorial de CAIXABANK, han participado personalidades del sector como Jesús Gil Marín, consejero delegado de GILMAR, Javier Illán, presidente del GRUPO MILLENIUM, Carlos Lamela arquitecto, cofundador y presidente de ESTUDIO LAMELA, Javier López Granados, consejero delegado de SINGLEHOME, Francisco Cerén, director general de BILBA, Ramón Hermosilla, managing partner de TERRALPA o Roberto Roca consejero de SOTOGRANDE, entre otros.

La mesa redonda sobre “Tendencias en el desarrollo de promociones de lujo” debatió la importancia que se le da a la sostenibilidad, la exclusividad y la personalización a la hora de desarrollar y vender promociones. Jesús Gil Marín, consejero delegado de GILMAR, explicó que la demanda de edificios sostenibles es ya una realidad en el mundo de las oficinas o de la logística, pero “en la vivienda es un objetivo con mucho camino por recorrer”. En cuanto a la exclusividad y la personalización, Gil Marín ha destacado el avance y la profesionalización del sector a lo largo de los años. Y detalló cómo GILMAR se ha ido adaptando a las necesidades de sus clientes y ofrece, además de la sociedad inmobiliaria Madrid con 36 oficinas comerciales (GILMAR Consulting Inmobiliario), otras compañías del grupo que refuerzan su propuesta de valor, dedicadas a la gestión hipotecaria (Hipogesban); construcción, reformas e interiorismo (Soluciones Constructivas); y tasación y valoración de activos (Thirsa).

Época dorada para el mercado inmobiliario de lujo en España El mensaje ha sido unánime, el mercado inmobiliario de lujo en España está viviendo una época dorada. Los súper ricos (personas con una riqueza superior a 30 millones de euros) tienen el ojo puesto en España, el primer destino de su inversión en Europa y el cuarto a nivel mundial. Estos inversores no suelen necesitar hipoteca, ni están tan afectados por las subidas de interés ni recesiones económicas. Buscan cultura, buscan luz, buscan mar, buscan ciudades atractivas como Madrid y Málaga. También han resaltado que el 60 % de las inversiones son millennials o generación Z.

La demanda extranjera se situó en 90.000 transacciones en el 2022, 13,75 % del total. En cuanto a nacionalidades comprando en nuestro país: Alemania, UK, Francia, Bélgica, Paises Bajos, Suecia, Italia, Irlanda, EEUU y Rusia encabezan la lista.

Madrid, la Miami Europea Dentro de España, Madrid y Málaga son las ciudades más codiciadas. Las fortunas latinoamericanas, atraídos por la proximidad cultural y el idioma común, han convertido a Madrid en “la Miami Europea”. De Madrid destacan como sus principales valores diferenciales la seguridad, la calidad de vida que ofrece y su atractivo como destino turístico y gastronómico. Y es que hay un fervor por Madrid en Europa y en todo Hispanoamérica, especialmente por los barrios de Chamberí y Salamanca, que mantiene los precios a pesar de las circunstancias.

En términos generales, Judith Montoriol, lead economist de CAIXABANK RESEARCH, ha resaltado en el sector inmobiliario un “enfriamiento evidente”, pero menor de lo esperado y que permanece en niveles históricamente elevados. Además, ha señalado que la oferta de vivienda nueva continúa estando muy rezagada respecto al ritmo de creación de hogares, lo cual mantiene un precio de la vivienda que se resiste a la baja. Y prevé un 2024 de desaceleración, sin entrar en zona de contracción y un 2025 de expansión del mercado inmobiliario español. “Vamos a pasar del gris actual a los brotes verdes en poco tiempo”, ha añadido.

Al evento han asistido en representación de GILMAR, además de Jesús Gil, Rocío Gil Oset, directora de relaciones institucionales, Óscar Ochoa, director del departamento de Promociones y Laura Pérez Maestro, directora de comunicación.