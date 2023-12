Las nuevas líneas de negocio de Esencia Estética como parte de su estrategia de crecimiento y diversificación

El grupo Esencia Estética anuncia el lanzamiento de nuevas líneas de negocio como parte de su estrategia de crecimiento y diversificación. El anuncio se ha hecho público en un momento clave para la marca, que se encuentra en pleno proceso de expansión a nivel nacional. La noticia fue recibida por inversores, proveedores y personal técnico de los centros el mismo día que se celebraba su quinto aniversario.

Pronombra: la agencia de marketing de los centros asociados El grupo reconoce la importancia que el marketing ha tenido en el impulso de la marca. Ahora, quieren elevar ese compromiso definiendo un departamento de comunicación propio que acelere la apertura y el impulso de nuevas clínicas por todo el país. “Nuestros centros asociados tienen todas las necesidades de marketing cubiertas. Ahora, Pronombra eleva ese compromiso para definir una estrategia conjunta para todos”, explica Sergio Arroyo, Director de Marketing y Desarrollo Comercial.

Prueba de ello es cómo la marca ha pisado el acelerador con el plan de acciones que tenía previsto para 12 meses. “Cumplimos en 7 meses lo que estaba previsto para 1 año”, detalla. En ese tiempo, el grupo desarrolló su nueva política comercial, renovó su identidad corporativa y mejoró la competitividad de su catálogo de servicios. Su objetivo ahora es diversificar la estrategia de marketing y hacer protagonistas a los centros asociados para escalar el crecimiento.

Esencia Estética Academy: poniendo en valor el know-how de la marca En ese esfuerzo por seguir marcando distancias con sus competidores, el grupo anuncia el lanzamiento de una nueva marca centrada en la formación profesional de sus centros asociados. Este paso estratégico tiene como objetivo solidificar el conocimiento de marca y compartir experticia con las demás clínicas. "Hemos desarrollado una metodología única que nuestros competidores no pueden replicar, incluso cuando colaboran con los mismos proveedores o laboratorios médicos", explica su Director de Marketing.

A estas declaraciones se suma Vanessa Orejuela, Directora Técnica, quien destaca la importancia de abordar las preocupaciones de los pacientes de manera personalizada. Orejuela ilustra su punto con el ejemplo de la celulitis fibrosa o edematosa, señalando que "no todas las clínicas pueden ofrecer soluciones a medida debido a la falta de equipamiento, personal médico o áreas de especialización". En Esencia, en cambio, se abordan las inquietudes desde las perspectivas estética, médica y nutricional, lo que ha permitido ofrecer soluciones integrales a sus pacientes.

Además, Esencia Estética Academy desempeñará un papel crucial como centro para mejorar el departamento estético. La marca reconoce que su crecimiento continuo se fundamenta en un proceso constante de mejora que los impulsa a introducir nuevas soluciones en su catálogo de servicios y buscar proveedores que garanticen resultados óptimos para sus pacientes.

Medinec: la nueva unidad de negocio de médicos estéticos Otro factor clave que ha contribuido significativamente al éxito del Grupo Esencia es la presencia de su propia plantilla de médicos-estéticos. A diferencia de los modelos de franquicia convencionales que externalizan estos servicios, los centros asociados creados por el Grupo Esencia han optado por contar con personal propio. Esta unidad estratégica de negocio ahora toma forma con su propia identidad bajo el nombre de Medinec.

Según Javier Losada, Director General de Medinec, esta iniciativa no solo reduce significativamente los costes operativos para aquellos que deseen invertir en la marca, sino que también elimina la dependencia de terceros que podrían ofrecer servicios a la competencia, mitigando así riesgos potenciales. Además de proporcionar acceso a una plantilla interna de médicos-estéticos, Medinec ofrecerá apoyo formativo integral y liderará la cartera de servicios de medicina estética.

Esta nueva entidad también asumirá la responsabilidad de profundizar en los protocolos médicos, explorando nuevas áreas para abordar las preocupaciones de los pacientes. Ya sea mediante la incorporación de tecnologías médicas avanzadas o ajustando los protocolos existentes para satisfacer necesidades más específicas de los consumidores.

Innovación que transforma

El anuncio de estas tres nuevas líneas de negocio viene acompañado de otras novedades, como el lanzamiento de su nueva tarifa plana de depilación láser indolora, la creación de una aplicación para el móvil o el desarrollo de una nueva estrategia de marketing local. Con estas acciones, Esencia Estética no solo firma un compromiso con quienes apuestan por abrir nuevos centros, sino también con sus pacientes, sellando así un capítulo de innovación que define su futuro y fortalece su conexión con quienes confían en la marca.