CoverManager, solución definitiva para la gestión global de reservas

Las nuevas tecnologías han transformado diversos sectores y los restaurantes no son la excepción. La manera en que los clientes buscan información sobre un negocio, realizan reservas y pagos ha cambiado, por lo que digitalizar estos negocios es una necesidad imperante para dar respuesta a las nuevas exigencias de los comensales.

Una alternativa para ofrecer una experiencia al cliente más rápida y ágil es a través de las reservas online. Sin embargo, en negocios de alta demanda, gestionar todas las solicitudes de reservas a la vez de forma manual puede ser una labor estresante para los empleados.

Por esta razón, un software de gestión de reservas como CoverManager resulta una solución más eficiente para mejorar la experiencia del cliente y aumentar la rentabilidad de la empresa.

Mejorar la gestión de reservas online Atraer clientes y llenar las mesas es esencial para que un negocio de restauración funcione. En este sentido, CoverManager se ha convertido en un partner estratégico de los restaurantes que se han incorporado a la digitalización, ofreciéndoles un servicio eficiente y rápido para optimizar las reservas online a través de sus propios canales de venta y sin tener que depender de terceros.

Entre las soluciones que ofrece, se encuentra CoverBookings, una herramienta que ofrece diferentes funcionalidades adaptadas a cada negocio, teniendo en cuenta sus necesidades y operatividad. Permite, entre otras funciones, la gestión global de las mesas desde un mismo panel. Independientemente del canal por el que se haya reservado, la información se vuelca en tiempo real en CoverManager.

Los clientes pueden elegir la fecha, hora y ubicación de su mesa dentro del espacio, sin tener que pagar recargos adicionales, y el software le asignará automáticamente el espacio que mejor se adapte a sus requisitos.

Por otra parte, en caso de que exista un gran volumen de reservas, se genera automáticamente una lista de espera inteligente. Mediante CoverOnTheGo, otra de sus soluciones, el sistema permite notificar por SMS al cliente en cuanto se libere la mesa solicitada.

Solución para evitar los No Shows en las reservas En el sector de la restauración se conoce como No Show, cuando un cliente no se presenta en el restaurante después de haber efectuado una reserva y sin avisar. Esta situación conlleva pérdidas económicas para el negocio, ya que en muchos casos el stock de los establecimientos se organiza en función del número de comensales esperados.

Para reducir estos incidentes, CoverManager ha desarrollado una serie de herramientas. Entre ellas, la Política de Cancelación, las reservas con prepago, o el servicio de reconfirmación. El sistema también puede enviar una notificación a los administradores de un negocio en caso de que detecte que una persona ha realizado varias reservas de manera simultánea.

Todas estas funcionalidades, además de muchas más, convierten a CoverManager en el aliado definitivo de un restaurante a la hora de gestionar su negocio y las relaciones con sus clientes; es decir, les ayuda a mejorar su operativa y rentabilidad.