​Cuando Gobierno, Estado y partido son uno

El pasado día 15 de noviembre, en el debate de investidura del candidato por el Partido Socialista Obrero Español, D. Pedro Sánchez Castejón, éste se dirigió a la cámara en estos términos: “en este debate, señorías, estamos eligiendo algo muy importante: o bien alzamos un muro ante estos ataques recurrentes a los valores de la España democrática y también constitucional o bien le damos salvoconducto. Y yo quiero anunciarles un compromiso aquí, ante todas sus señorías y también ante todos los españoles y españolas: mientras yo sea presidente del Gobierno, toda la fuerza del Estado se dedicará a defender los valores democráticos y las libertades y los derechos de los españoles. Ni un solo retroceso, ni una sola involución, ni un paso atrás van a contar con el beneplácito ni con la indiferencia del Gobierno de España. Ninguno. Por tanto, hoy aquí en esta sesión, señorías, nos toca elegir camino, elegir camino: o bien abrimos la puerta a ese movimiento o lo frenamos en seco, erigiendo un muro de democracia, de convivencia y de tolerancia. Por un lado, hay fuerzas conservadoras y reaccionarias, representadas en el Partido Popular y en Vox, que claramente quieren retroceder, que creen que todo lo que hemos hecho durante estos últimos cuatro años es peor que malo, es pernicioso; y, por otro, están, estamos, los partidos que queremos avanzar”.



Después de estas contundentes afirmaciones, al candidato —¡Pobre mío! Digno, sin duda, de conmiseración por los muchos ataques inmerecidos que recibe, dadas su contrastada liberalidad y sus inmejorables compañías—, hoy ya presidente del Gobierno de España, le llovieron todo tipo de críticas inaceptables de los situados al otro lado del muro: los representantes formalmente legítimos, aunque inequívocamente equivocados, de 11 millones de españoles, que han de ser, necesariamente, antidemócratas.

Pero es que la oposición no comprende, sigue sin entender en qué consiste hacer de la necesidad virtud. ¿Pero cómo no va a levantar nuestro presidente un muro —y bien fuerte— ante el “tsunami antidemocràtic” que se le viene encima? Por favor, pero, ¿cómo no va a alzar un muro de contención facial —de hormigón armado normalizador, se entiende—, cuando lleva cinco años derribando (por fraternidad y solidaridad) todos los que en estos cuarenta anteriores se habían construido? ¿Acaso piensan que alguien, en su sectario juicio, pueda permitir, sin protegerse, que se le lleve la corriente aluvial y fangosa de las asociaciones de jueces, de las de fiscales, de las de abogados del Estado, de las de inspectores de trabajo, de las de inspectores fiscales, de las de procuradores y abogados, de los antiguos compañeros de partido, de los letrados de las Cortes (menos uno), de los antiguos miembros o presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial o de los intelectuales o los periodistas que viven de la honestidad de sus talentos? Eutanasia, sí; pero suicidio…; suicidio, no.

Un buen ingeniero —y en el entorno de presidente hay muchos: sociales e hidráulicos “tirapantanos”, por el bien de los cauces progresistas y fluviales, respectivamente— sabe que los muros de contención han de ser sustituidos por otros o por columnas y viguería; de lo contrario, el desastre está asegurado. En consecuencia, se justifica que se haya de proceder del siguiente modo: que se desea tumbar el de la neutralidad de la mesa del Congreso, pues se sustituye por lo que se conoce como muro de parapeto francino, reforzado por un pilar militante como Letrado Mayor; que el trazado de el del Tribunal Supremo no gusta, pues se anula y, en su lugar, se levantan dos, uno de indultos y otro de amnistía, cada uno con su placa conmemorativa: “en este lugar estuvieron situadas la secesión y la malversación” y “no hay convivencia sin amnesia”, respectivamente; que el del CGPJ obstaculiza el paso, pues se le hace un boquete, impidiéndole hacer nombramientos, para que, más pronto que tarde, pasen los míos por él; que el de la Audiencia Nacional quita la luz para ver en lontananza lo democràtic del tsunami, pues se sustituye por uno de cristal fiscal para ver que no se ve lo que se veía en julio.

Y, si, aun con todo, el resultado de la reforma no acaba de ser como se esperaba, pues será por dinero: se hace una mansión de veraneo en Ginebra, donde poder compartir con amigos demócratas, solidarios y altruistas, mientras el edificio constitucional —que, se agrieta y amenaza ruina, tras tanta demolición y renovación— se sustituye por un castillo de gruesos muros, foso, almenas, señor feudal, torre del homenaje, plebe, derecho de pernada y mazmorra, por si algún extremista de derechas se salta los controles del puente levadizo.