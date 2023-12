¿Qué Iglesia Católica quiere hacer el Papa Francisco?

Soy católico y por tanto quiero saber los cambios que parece ser se quieren establecer. Por tanto el Papa Francisco tiene que hablar claro. Porque puede ser que quiera hacer una nueva Iglesia y también puede ser que esa nueva Iglesia no es la que a mi me enseñaron, y estamos viviendo en una Iglesia que no es la que fundó Jesucristo, al menos, según las noticias que se publican, parece que de eso se trata. Y aquí hay que hacer un alto en el camino y pensar: ¿Para qué y por qué murió Cristo en la Cruz? ¿Ocupo la Santísima Virgen algún cargo ministerial? ¿Está Cristo realmente presente en la Divina Eucaristía o es meramente un símbolo? ¿Cristo es verdadero Dios y verdadero Hombre o solamente un libertados de los pobres? Pues si CRISTO NO ES DIOS Y VERDADERO HOMBRE Y ESTA PRESENTE EN LA DIVINA EUCARISTIA ME HE PASADO MUCHAS HORAS JUNTO AL SAGBRARIO, AMANDO Y ADORANDO A UN SER QUE NO EXISTE.