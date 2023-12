Con frecuencia nos tenemos que justificar. Tenemos que justificar nuestras actuaciones. No vale eso de “Porque sí”. O, “Por mis hijos”.



De mi época de escolar, recuerdo algunas justificaciones llamativas, por llegar tarde o por no asistir un día. Recuerdo una especialmente: “Mi padre le ha pegado a mi madre”.

También recuerdo algunas, de personas ya maduras, más alarmantes que jocosas: “Lo deje sin comer porque me insultó”, decía una madre. “La letra con sangre entra”, decía un partidario de los cachetes.

Y para acabar, intento repasar las justificaciones de los políticos:

El PSOE justifica su tan poco aceptada amnistía, diciendo, “por la convivencia”. Y el PP justifica su oposición, y a veces sorprendentes ataques al PSOE, diciendo, “por España”.

Estos dos partidos justifican su extraño comportamiento de esta forma. Aunque, en parte, eso puede ser verdad, la verdad más verdadera, es que, el primer partido actúa así, para conservar el poder. Y el segundo partido, para conseguirlo.(..).

Dicho esto, añado un titular llamativo: "PP y Vox, aprueban en Murcia una partida de 100 euros para defender la unidad de España". (..) Así, justifican ese gasto.