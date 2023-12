La realidad indiscutida

Siendo catedrático de Bioquímica y Biólogo Molecular de la UPV/EHU, pienso que se dedica a la docencia e investigación.



Sr. Félix M. Goñi, me sorprende que una persona instruida por su formación, cultivada en el trato diario con estudiantes y colegas, consiga turbarme hasta el sobresalto por el tono despectivo -propio de personas autoritarias, fanáticas y dogmáticas más que académicas- que ha empleado en su contestación del martes 28 en la prensa de Vocento, al escrito de opinión de Juan Manuel de Prada “La ciencia sin método científico”.

Cuando juzga, sentencia y asegura: “Sr de Prada, pesarán sobre su conciencia las muertes de las personas que por su culpa no han sido vacunadas”.

Deduzco que, culpa al Sr de Prada por haber influido en lectores para no vacunarse y a consecuencia de ello han muerto. Y ¿cómo se saben las causas de muerte si una de las singularidades desde que se empezó a desatar la estadística de excesos de muerte, es la falta de autopsias?

Pienso que tanto el Sr de Prada como renombrados científicos y hoy hasta la misma EMA, podrían darle la vuelta a su frase: “...pesarán sobre su conciencia las muertes de las personas que por su culpa han sido vacunadas”. La diferencia inicial está en el alcance mediático de una y otra frase…. así no hay discusión posible.