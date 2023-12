¿Cuál es la importancia de las acciones de venta online?, con Devmunity

El crecimiento del comercio electrónico en España está transformando de manera rotunda el panorama de las empresas. Con una tasa de crecimiento que ha alcanzado el 28.8 % en el último trimestre del 2022 y que en 2023 no baja del 20 %, cada día las empresas se toman más en serio la inversión en los canales de venta digitales.

En este escenario, implementar estrategias efectivas que potencien las acciones de venta online es la mejor forma de destacar entre la competencia. Por ello, Devmunity ofrece servicios especializados que ayudan a las compañías a mejorar sus acciones de venta.

El papel de las acciones de venta online en el éxito de las empresas Entre las mejores estrategias comerciales que existen en el mundo digital, las acciones de venta online se erigen como unas de las más rentables, obteniendo como resultado mejoras significativas en el retorno de inversión (ROI). En este sentido, es fundamental enfocarse en mejorar ciertas acciones para lograr resultados inmediatos. Una de ellas es realizar una elección adecuada de canales que se adapten a las preferencias del cliente y al público objetivo, buscando que este se sienta cómodo en el proceso. Además, es necesario mantener conversaciones claras, continuas y personalizadas con cada cliente, mostrando una atención personal y no solo una intención de venta desinteresada. A pesar de la utilidad en otras áreas, al hablar de ventas, las redes sociales no figuran como parte de una estrategia eficiente, por lo que es recomendable evitar la sobreexposición en las mismas. Por lo contrario, se recomienda crear canales de venta propios con los que se pueda controlar y personalizar el proceso de venta.

Devmunity mejora las acciones de venta online para disparar las ventas En Devmunity ayudan a las empresas y negocios a maximizar el alcance de su inversión digital, enfocándola en las acciones correctas que permitirán mejorar las ventas. El equipo de esta compañía tiene amplia experiencia en el sector, lo cual les permite diseñar una estrategia personalizada para cada cliente, basados en su conocimiento experto en marketing de ventas y en los diferentes públicos.

Para Devmunity, el éxito de cada empresa empieza por conocer en profundidad a su cliente ideal, sus gustos, quejas, lo que desea, hablar su idioma, lo cual permitirá dar soluciones acertadas y eficaces a sus deseos y problemas. Por ello, ofrecen un servicio profesional en el que estudian al cliente ideal de las empresas, además de estudiar a la competencia directa para entender en qué se puede mejorar y cuáles son los puntos fuertes. Una vez se tenga esto establecido, hacen uso de herramientas efectivas para lograr la captación de clientes y multiplicar las ventas. Entre ellas, se incluyen los embudos de venta, vídeos promocionales y el e-mail marketing, lo cual permite mejorar la presencia en línea, impulsar las ventas y destacar a la empresa en el mercado.