El BIG C acogerá la final regional de las IMPACT Series by LEGION el próximo 3 de diciembre

El Big C consolida su estatus de centro de referencia del gaming acogiendo la competición de ‘Street Fighter 6’ más importante del mundo Big C, el mayor centro dedicado al entretenimiento digital y los vídeojuegos del sur de Europa, acogerá el próximo 3 de diciembre la gran final regional de las IMPACT Series by LEGION. Se trata de una competición del mítico vídeojuego ‘Street Fighter 6’ y que forma parte del circuito oficial de Capcom.

La final, que se disputará en el recinto del Big C, situado en el barrio del Poblenou de Barcelona, contará con los 8 mejores jugadores de España y Portugal. El ganador adquirirá una plaza para la Capcom Cup X -el torneo más importante de ‘Street Fighter 6’- en representación de la región.

En su afán por seguir renovándose e impulsar el sector del entretenimiento en la ciudad condal y en el país en general, el Big C volverá a convertir Barcelona en la zona cero del gaming. En este caso, acogiendo la ronda final de las IMPACT Series by Legion.

La final, abierta al público en el Big C

La final regional de las IMPACT Series by Legion, que forma parte de las World Warrior Pro Tour 2023 de Capcom, se podrá ver en directo desde el recinto del Big C en Barcelona (BIG C, Carrer de Llull, 121, 08005 Barcelona).

El evento empezará a las 15.00h del domingo, 3 de diciembre, y está previsto que termine a las 23.00h. La gran final, en la que participarán los 8 jugadores con más puntos de todo el circuito peninsular, se disputará a partir de las 17.00h y se prevé que su duración sea de tres horas, terminando a las 20.00h. Asimismo, las entradas se pueden adquirir desde el pasado 14 de noviembre y hasta el día de la final en la página oficial de las IMPACT Series.

La final de las IMPACT Series by Legion estará amenizada por todo tipo de actos y espectáculos pensados para todos los asistentes. Además, la celebración contará con barra, Free Plays y mucho más.

De la mano de las finales del circuito de la Capcom, el Big C dará un nuevo salto de calidad en su anhelo de consagrarse como referente del entretenimiento y el mundo del gaming en España.

El Big C, mucho más allá

La labor del Big C va mucho más allá de la final regional de las IMPACT Series by Legion. Sin ir más lejos, el pasado 18 de noviembre, el centro barcelonés acogió la 15ª final nacional de Gold Battle. Se trata de una de las competiciones más famosas del panorama freestyle y a través del cual el Big C recibió a algunas de las más reconocidas estrellas del género.

El Big C, asimismo, no sólo se centra en el gaming y el entretenimiento. Pues parte de su labor se centra en la docencia, la formación y el empoderamiento de los jóvenes. A través de la academia y la Fundación, el Big C fomenta la atribución de poderes a este colectivo, dándoles las herramientas necesarias para su crecimiento personal y profesional a través de un gran abanico de cursos y programas. Un ejemplo es el acuerdo de colaboración con el Grupo Fluge, al que se llegó el pasado mes de octubre.

Mediante este acuerdo de partnership, el Grupo Fluge se convirtió en el proveedor tecnológico del proyecto y aporta desde entonces a Big C todo su expertise y herramientas para crecer. La inclusión en el centro de la escuela técnica de espectáculo ‘Trade Formación’, que imparte cursos y másters presenciales en el Big C desde el pasado mes de octubre, es una muestra fehaciente de ello.