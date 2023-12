Aesthemed y las nuevas máquinas para centros de estética y salones de belleza

Dos nuevas máquinas han sido presentadas para revolucionar el campo de la estética y el cuidado de la piel: Aesthemed Hydradeep y Aesthemed Blumed. Estos equipos, a pesar de sus diferentes funciones, se han lanzado simultáneamente debido a su naturaleza complementaria en los tratamientos estéticos. De hecho, garantizan una combinación perfecta para los profesionales en centros de estética y salones de belleza y ofrecen una amplia gama de posibilidades en estos espacios. Aesthemed, una de las empresas líderes en soluciones médico-estéticas, proporciona una combinación perfecta para los profesionales en cualquier centro de estética y salones de belleza.

Aesthemed Hydradeep: innovación en hidratación profunda El dispositivo Aesthemed Hydradeep se presenta como una solución innovadora para la hidratación profunda de la piel. A través de tecnologías de vanguardia, esta máquina ofrece tratamientos faciales altamente efectivos, proporcionando una hidratación intensiva que rejuvenece la piel y mejora su apariencia. Con su capacidad para administrar una hidratación profunda y duradera, se posiciona como un aliado esencial para abordar problemas de sequedad, líneas finas y falta de elasticidad en la piel facial.

Ventajas Para el paciente Ayuda a renovar la piel al eliminar y remover impurezas y células muertas.

Contribuye a retrasar el envejecimiento y la aparición de líneas de expresión.

Logra un aspecto más luminoso, suave y tersa en el rostro.

Elimina puntos negros y acumulación de sebo o grasa.

Favorece la absorción de algunos principios activos que aportan nutrientes a la piel mejorando la elasticidad y firmeza.

Aumenta la hidratación y permite la oxigenación de la piel.

Para el profesional Efectividad: Hydradeep es eficaz en la mejora de la apariencia de la piel, abordando problemas comunes como poros obstruidos, puntos negros, arrugas finas, líneas de expresión y manchas.

Sin tiempo de inactividad: a diferencia de procedimientos más invasivos, Hydradeep no requiere tiempo de recuperación. Pueden retomarse las actividades normales inmediatamente después del tratamiento.

Comodidad: el tratamiento es indoloro y a menudo se describe como una experiencia relajante. No se necesitan agujas ni anestesia.

Personalización: los profesionales de la estética pueden ajustar el tratamiento según las necesidades específicas de la piel, eligiendo sueros y soluciones adecuados para cada tipo de piel.

Resultados inmediatos: muchas personas experimentan una mejora visible en la textura y apariencia de su piel de inmediato después del tratamiento.

Aesthemed Blumed: tecnología avanzada para tratamientos corporales Por otro lado, Aesthemed Blumed se distingue como un dispositivo que emplea tecnología avanzada para tratamientos corporales. Esta máquina está diseñada para proporcionar una amplia gama de tratamientos corporales, incluyendo modelado y rejuvenecimiento de la piel, reducción de celulitis y mejora de la circulación.

Además, con su capacidad para adaptarse a diversos tratamientos estéticos corporales, Blumed ofrece a los profesionales de la belleza una herramienta versátil y eficaz para satisfacer las necesidades estéticas de sus clientes.

El cuidado estético juega un papel crucial en el bienestar integral de las personas, ya que no solo se trata de aspectos físicos, sino también emocionales y psicológicos. Mantener una buena apariencia no solo influye en la confianza y autoestima de un individuo, sino que también refleja el cuidado personal y la atención a la salud.

Asimismo, los tratamientos estéticos no solo buscan realzar la belleza, sino también promover la salud de la piel, mejorar su textura, y contribuir a la relajación y el equilibrio emocional. En un mundo cada vez más enfocado en la imagen, el cuidado estético se convierte en un aspecto vital para el autocuidado y el bienestar emocional y social de las personas.

Por otro lado, el lanzamiento simultáneo de Aesthemed Hydradeep y Aesthemed Blumed ofrece una perspectiva única para los centros de estética y salones de belleza, ofreciendo opciones innovadoras y complementarias para una amplia gama de tratamientos faciales y corporales. Además, la combinación de estas dos máquinas garantiza un enfoque integral para el cuidado estético y proporciona a los profesionales las herramientas necesarias para ofrecer tratamientos efectivos y personalizados a sus clientes.

Tratamientos indicados: Acné

Nevus

Milium Sebáceo

Léntigo

Araña Vascular

Pápulas Fibrosas

Acrocordones

Punto Rubí

Ventajas Para el paciente Rápido

Efectivo en una sola sesión

Confortable

Sin anestesia

Sin sangrado

Definitivo

Para el profesional Altamente rentable

Procedimiento de tratamiento rápido

Portátil 2kg

Sin costes de mantenimiento

Segmento de mercado emergente

Soporte clínico

Con soluciones que impulsan la excelencia en el cuidado de la piel y el bienestar general de las personas, Aesthemed continúa con su compromiso de seguir siendo pioneros en la industria de la estética.