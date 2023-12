Un cambio de juego en la gestión de materiales; transpaletas eléctricas con pesaje

Eficiencia Mejorada: RAVAS ofrece una solución para el pesaje preciso en carretillas elevadoras eléctricas.

Integración sin Problemas: La nueva tecnología se integra sin problemas en los flujos de trabajo existentes, optimizando los procesos de manejo de materiales.

Precisión como una de las líderes en la industria: RAVAS establece un nuevo estándar con una precisión inigualable en la medición de peso.

Precisión redefinida: Transpaletas eléctricas con pesaje En una industria donde cada kilogramo cuenta, RAVAS reconoce los desafíos que enfrentan las empresas al pesar con precisión los materiales durante el proceso de gestión de materiales. Las transpaletas eléctricas con pesaje están diseñadas para abordar estos desafíos y proporcionar una solución transformadora.

La tecnología de pesaje integrada garantiza que los operadores puedan medir con precisión el peso de los materiales que se transportan sin interrumpir el flujo de trabajo. Este nivel de precisión no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también contribuye a una mejor gestión de inventario y planificación logística.

Integración con el sistema logístico: conexiones fáciles Hoy en día, de nada sirven unos datos que no se pueden registrar o contabilizar en el software de gestión de la empresa. Por esta misma razón las transpaletas eléctricas con pesaje de RAVAS se integran con el sistema logístico WMS, ERP o TMS, conectadas a través de Wifi o Bluetooth.

En caso de que no se cuente con sistema logístico, RAVAS pone a disposición la RAVAS APP, para que el cliente pueda conocer toda la información desde su smartphone.

Para más información, se puede rellenar un formulario de solicitud de información en su web.