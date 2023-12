El camino hacia el éxito en la distribución Horeca. ¿Cuál es el enfoque ganador de su director?

Alejandro, cuéntanos sobre el origen y la misión de Horeca Alimentación. ¿Qué los motivó a entrar en el mundo de la distribución de alimentos y bebidas?

Horeca Alimentación nace con la firme intención de hacer su marca en la distribución de alimentos y bebidas para la restauración y hotelería. Creemos que, en un mundo tan competitivo, la clave es ofrecer calidad y servicio excepcionales a nuestros clientes.

Horeca Alimentación ha establecido su presencia en Madrid con su propia red comercial. ¿Puedes compartir cómo han evolucionado y expandido sus servicios en la comunidad?

Desde nuestros inicios en Madrid, hemos trabajado incansablemente para expandir nuestras operaciones. Contamos con una red comercial propia en la comunidad de Madrid, y nuestro almacén en Alcorcón nos permite realizar entregas semanales a nuestros clientes, garantizando un servicio puntual a nuestros clientes.

La búsqueda constante de productos es clave en su enfoque. ¿Cuáles son los aspectos que consideran al seleccionar nuevos productos para sus clientes?

Al buscar nuevos productos, nos centramos en la calidad, la demanda del mercado y la relación calidad-precio. Nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes opciones que satisfagan sus necesidades y las de sus clientes.

Horeca Alimentación ofrece estudios de mercado y proyectos de marca blanca a sus clientes. ¿Cómo estos servicios agregan valor a las empresas de restauración y hotelería?

Nuestros estudios de mercado y proyectos de marca blanca son una parte esencial de nuestro servicio. Ayudamos a los negocios de restauración y hotelería a tomar decisiones informadas y a personalizar productos bajo su propia marca, lo que les brinda una ventaja competitiva.

En tu experiencia, ¿cuál crees que es el mayor desafío en la distribución de alimentos y bebidas en la actualidad?

El mayor desafío en la distribución de alimentos y bebidas hoy en día es la constante evolución de las preferencias del consumidor y la necesidad de mantenerse a la vanguardia de las tendencias. Adaptarnos a estos cambios es fundamental para el éxito a largo plazo.

¿Puedes compartir un ejemplo de un proyecto o logro reciente que Horeca Alimentación esté especialmente orgulloso?

Uno de nuestros logros recientes más notables ha sido expandir nuestra cartera de productos orgánicos y sostenibles, en respuesta a la creciente demanda de alimentos más saludables y respetuosos con el medio ambiente. Esto ha sido bien recibido por nuestros clientes y ha impulsado nuestro crecimiento.

Sabemos que has trabajado en diversas distribuidoras de alimentación antes de unirte a Horeca Alimentación. ¿Qué te llevó a formar parte de esta compañía en particular?

Un factor clave que me atrajo a Horeca Alimentación es su compromiso con la excelencia en el servicio al cliente y la innovación. La oportunidad de liderar un equipo enfocado en la calidad y el crecimiento fue un desafío que no pude resistir.

¿Cómo ves el futuro de la distribución de alimentos y bebidas en un mundo que cambia constantemente, y cómo Horeca Alimentación se está adaptando a estos cambios?

El futuro de la distribución de alimentos y bebidas es emocionante pero desafiante. Estamos invirtiendo en tecnología y logística para estar preparados para los cambios en la cadena de suministro y las preferencias del consumidor. La adaptación constante es esencial para nuestro éxito continuo.

Cuéntanos sobre algún proyecto o iniciativa innovadora que esté en el horizonte para Horeca Alimentación.

Estamos trabajando en un emocionante proyecto de expansión que nos permitirá llegar a nuevas regiones, lo que nos brindará la oportunidad de servir a una base de clientes más amplia y diversa.

Para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a los clientes y colaboradores de Horeca Alimentación que estén leyendo esta entrevista?

Quiero agradecer a todos nuestros clientes y colaboradores por su confianza y apoyo continuos. En Horeca Alimentación, nuestra misión es seguir siendo su socio de confianza y brindarles productos y servicios de la más alta calidad. ¡Estamos entusiasmados por lo que depara el futuro!