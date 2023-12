Transformando espacios de barbacoa pública hacia la sostenibilidad con Jakisu

La sociedad, desde hace años, empezó a ser consciente del impacto de sus actividades diarias en la contaminación ambiental y la salud del planeta. Ese cambio de mentalidad, impulsado por la emergencia climática, obligó a los consumidores, empresas e instituciones a adoptar nuevas actividades que protejan la sostenibilidad, las energías renovables y la reducción de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

En este sentido, destaca Jakisu: una innovadora start-up vasca especializada en el diseño, fabricación y venta de planchas de última generación que sustituyen a la barbacoa tradicional. Las barbacoas eléctricas son una alternativa sostenible a las opciones convencionales de los espacios públicos y representan una solución flexible para la realización de comidas al aire libre en cualquier momento del año.

Cocinar de forma sostenible En España existen múltiples ayuntamientos algunas de ellas se han acogido a los fondos europeos Next Generation, mantienen un fuerte compromiso con la sostenibilidad y, en función de esto, han regulado el uso del fuego en el aire libre y han establecido medidas preventivas para actuaciones o eventos que requieran de la utilización de combustibles fósiles, leña o carbón vegetal. Un ejemplo de ello son las barbacoas públicas u hogueras en festividades, conocidas tanto por el riesgo elevado de incendios forestales en los periodos de mayor demanda como por la incidencia negativa de las emisiones CO₂ en la diversidad biológica

Dentro de este contexto, Jakisu mediante el diseño de barbacoas eléctricas, emerge con su aporte a la transformación de los espacios públicos en áreas más sostenibles y ecológicas. Se trata de un producto que funciona con energía solar no solo con el objetivo de reducir la huella ambiental y minimizar los peligros de siniestros en las zonas naturales, sino también para fomentar la responsabilidad social durante todo el año.

El modelo de negocio de la firma gira en torno a dos factores fundamentales: las obligaciones de cumplir con la legislación actual que insta a no encender barbacoas en terrazas, jardines o espacios verdes para evitar incendios o episodios que afecten la normal convivencia; y los deberes de innovar con productos que se ajusten a los requisitos legales y cubran todas las expectativas sociales.

Jakisu posee una amplia gama de barbacoas eléctricas de línea Urbana para propiedades privadas y públicas, como por ejemplo, establecimientos de Camping, con modernos diseños que incluyen un monedero lector nfc y temporizador. Además, dispone de la línea profesional destinada al canal HORECA con planchas modulares personalizadas y modelos adaptables y ergonómicos.

Ventajas de las barbacoas eléctricas Las barbacoas eléctricas de Jakisu están fabricadas con acero quirúrgico, lo que asegura una durabilidad excepcional en la intemperie y fácil limpieza. A su vez, cuentan con superficies amplias y antiadherentes que permiten cocinar con menos aceite, cómodamente, con un punto de cocción óptimo y menos grasas, comida más saludable, sin riesgo de consumir comidas quemadas.

Asimismo, estas planchas fueron diseñadas con aleaciones especiales para alcanzar un alto poder calorífico en poco tiempo y ahorrar en energía. Jakisu, en definitiva, busca liderar el mercado de uso público con productos sostenibles e innovadores que protegen el entorno natural.