'Cuarenta formas de extraviarse en un laberinto', un viaje literario único en su clase de la mano del escritor David Avante

David Avante, el autor de 'Di-vertimentos y poemas no divertidos', regresa con esta nueva obra, una compilación de cuentos y relatos que promete llevar a los lectores a un viaje inolvidable a través de laberintos de palabras, emociones y mucha imaginación David Avante consolida su posición como un autor original y versátil en la literatura contemporánea con su trabajo 'Cuarenta formas de extraviarse en un laberinto'. Esta compilación de cuentos y relatos es tanto una muestra de su destreza literaria como un testimonio de su habilidad para explorar las profundidades de la experiencia humana.

La obra se presenta como un laberinto en sí misma, donde cada sección conduce a los lectores a través de diferentes formas de 'extravío': desde sueños etéreos hasta encuentros con figuras históricas, cada relato es una puerta que se abre a un mundo nuevo y sorprendente. Avante juega con lo irreal, lo mítico y lo cotidiano, tejiendo una red de historias que capturan la esencia del asombro y la reflexión.

"Aunque en general los cuentos se pueden adscribir al género fantástico, con lo cual aparentemente se distancian de la realidad, inducen a pensar en los caminos extraviados, como indica el título. Es cierto que utilizo el humor como una forma de llegar más directamente al lector. Pero, como a veces se dice, en el fondo el humor es algo serio", afirma Avante.

La originalidad del escritor brilla especialmente en su capacidad para retorcer lo conocido y presentarlo desde un enfoque novedoso. Transforma finales de historias conocidas, desafiando la percepción de lo familiar. En sus relatos, lo absurdo y lo paradójico se entrelazan con un humor sutil y melancólico, recordando a grandes maestros como Ambrose Bierce, Kafka y Borges, pero siempre manteniendo una voz única y distintiva.

"Uno, a lo largo de la vida, se va enamorando de diversos autores, y pasa de uno a otro como un amante que quiere probarlo todo. El lector es, en general, bastante infiel a un autor, pues lo abandona rápido y vuelve pocas veces a repasar las mismas páginas. He vuelto sobre Poe, Cortázar, Borges, Kafka y Tolkien. Esto puede indicar los autores por los que me he dejado influenciar", comenta.

La esencia de la obra radica en la precisión casi quirúrgica que presentan las historias, donde cada palabra tiene su lugar y propósito. Esto muestra la habilidad técnica del autor, así como su profundo entendimiento de la condición humana y su sensibilidad hacia lo que se halla tras las experiencias cotidianas de las personas.

"Si bien trabajo con elementos propios de la literatura fantástica, como la magia, lo paranormal o lo mitológico, el tema siempre nace de un sentimiento real, tal como la pérdida del sentido del vivir, el fantasma de la muerte o la naturaleza intrínsecamente misteriosa del mundo en que nos vemos lanzados", confiesa Avante.

'Cuarenta formas de extraviarse en un laberinto' es más que una recopilación de cuentos; es una invitación a explorar los límites de la imaginación, a perderse en los sinuosos caminos de la mente y el espíritu y encontrar significado en los laberintos de la vida.

Sin duda, una obra imprescindible para aquellos que buscan algo más que una simple historia y que desean sumergirse en las profundidades de la narrativa moderna y descubrir sus múltiples tesoros.

'Cuarenta formas de extraviarse en un laberinto' está disponible en librerías y promete ser una adición valiosa a cualquier colección literaria.

