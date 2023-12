Centro Estética El Pilar permite eliminar manchas en la piel con láser a través de sus servicios

Hoy en día, el láser tiene múltiples aplicaciones médicas. En el campo de la estética, uno de sus usos más destacados es la posibilidad de eliminar aquellas manchas cutáneas que aparecen en la piel. Estas suelen aparecer debido a factores como el envejecimiento, predisposiciones genéticas o por la prolongada exposición de la piel a la radiación solar.

Estas manchas, por lo general, suelen tener una coloración oscura. Sin embargo, aunque en la mayoría de los casos no representan un problema para la salud y suelen ser asintomáticas, generan una apariencia antiestética, que puede debilitar la autoestima de las personas.

Una alternativa para eliminar las manchas en la piel con láser la ofrece la Centro Estética El Pilar. Cuenta con dos innovadoras tecnologías que consiguen quitar las manchas de la piel, dependiendo de su profundidad, de una forma rápida y sin efectos secundarios.

Eliminar las manchas en la piel con láser de última generación Existen diferentes tipos de manchas que pueden aparecer en la piel. Entre las más populares, están las manchas oscuras, las manchas rosadas y las manchas blancas, dependiendo del tamaño y de la ubicación donde se encuentren se pueden eliminar gracias al tratamiento de luz pulsada o láser.

En este sentido, en el Centro Estética El Pilar han incorporado dos tecnologías revolucionarias capaces de quitar las manchas cutáneas, recuperando el color natural de la piel. El primero es el láser Q Switches Nd Yag de alta potencia, especialmente diseñado para destruir el exceso de pigmentación de las manchas profundas y difíciles de quitar, tales como las manchas oscuras y las blancas que surgen desde el nacimiento.

Por otro lado, disponen de IPL (Luz pulsada de alta intensidad). Consiste en un equipo médico que emite una luz de banda ancha de alta intensidad que incide en las manchas al estimular la producción de colágeno de la piel, actuando sobre sus capas más superficiales. Este tipo de técnica es utilizada mayormente en manchas con poca profundidad y de menos pigmentación como aquellas provocadas por el acné o factores hormonales.

Ambas técnicas tienen la ventaja de no ser invasivas, por lo que no generan molestias a los clientes durante su aplicación. No obstante, todo dependerá del umbral del dolor de cada paciente, ya que hay quienes experimenten pequeñas molestias durante su aplicación.

¿Cuándo es el mejor momento para quitar las manchas de la piel? Los especialistas del Centro Estética El Pilar aseguran que cuanto más reciente sea la mancha, más efectivo será el tratamiento. De este modo, cuando aparecen las primeras pigmentaciones en la piel, es un buen momento para acudir con los médicos estéticos de la clínica.

A través de una primera consulta gratuita, los profesionales valoran el tipo, tamaño y color de la mancha, y analizan si es benigna o maligna, para después proponer un tratamiento personalizado con el número de sesiones necesarias para quitar las manchas por completo.

La clínica se encuentra ubicada en Nuevos Ministerios, en Madrid, desde donde ofrecen variedad de tratamientos estéticos de vanguardia para mejorar la apariencia de sus clientes.