El éxito de la consultoría recursos humanos Antal

El proceso de selección de personal puede resultar complejo para cualquier tipo de empresa, especialmente cuando el objetivo está centrado en encontrar un perfil que coincida con la misión, la visión y los valores estipulados previamente.

En la actualidad, las compañías tienen a disposición programas de reclutamiento que funcionan con inteligencia artificial, lo cual representa una verdadera novedad para el sistema.

No obstante, los especialistas en el área sostienen la importancia de contratar los servicios de una consultoría de recursos humanos, sobre todo por la experiencia y capacidad de los profesionales que la integran. En este punto, una firma destacada es Antal, la cual está enfocada en la búsqueda y selección de perfiles cualificados de mandos medios y altos en diferentes sectores.

Expertos en captación de talentos La etapa de cubrir una vacante para un determinado puesto laboral en una compañía requiere varias partes, donde no solo importa la formación de los postulantes, sino también el estilo de vida y los valores que pregonan.

A pesar de la complejidad mencionada, cada vez existen más software de selección de personal que posibilitan la automatización de diversas etapas del procedimiento mediante la inteligencia artificial.

Sin embargo, ese sistema no contempla algunas cuestiones básicas como la adecuación de la persona a la cultura global, la ética o la misión de una compañía en la sociedad. Estas son algunas de las cuestiones que potencian las tareas de los reclutadores, que utilizan las entrevistas para valorar las habilidades y comportamientos de las personas a fin de tomar decisiones acertadas con el paso del tiempo.

Una solución de reclutamiento global La solidez de Antal en el ámbito de los recursos humanos no solo está dada por el éxito en las instancias de reclutamiento, sino también por la gran presencia a nivel mundial, con más de 130 oficinas físicas en más de 35 países.

Cabe destacar que las soluciones que ofrece la empresa al mercado son integrales, ya que abarca vacantes permanentes y servicios de RPO.

Actualmente, Antal brinda un espacio exclusivo para candidatos que buscan el éxito en el ámbito profesional. El desafío principal está en ofrecer orientación a las personas respecto de qué tipo de compañías resultan convenientes, donde podrían destacar con sus habilidades y en qué áreas podrían aportar un verdadero valor diferencial.

Por otra parte, los clientes también cuentan con un segmento específico en el que pueden encontrar el talento indicado para ocupar un determinado sector de la empresa y potenciar la rentabilidad a corto y mediano plazo.

Con un enfoque en el reclutamiento permanente, búsqueda de ejecutivos, consultoría PRO, contratación por contrato y diversas soluciones a medida de los requerimientos, Antal se posiciona como una consultoría de recursos humanos de alta calidad y confianza en el mercado.