Innovación en diseño de exterior: General Pavimentos muestra el potencial del hormigón impreso

No cabe duda de que el hormigón impreso se ha posicionado como una de las opciones favoritas y más interesantes para las reformas y construcciones donde el toque personal y la funcionalidad se combinan con la estética y durabilidad En esta ocasión, harán un breve recorrido para mostrar el potencial del hormigón impreso de la mano de una empresa con experiencia en el sector; General Pavimentos.

Y es que, con una dilatada trayectoria y una más que demostrada popularidad en sus servicios, General Pavimentos ha logrado hacer del hormigón impreso una seña de identidad con la que muchos ahora disfrutan de sus prestaciones, que no son pocas. Se verán cuáles son las principales características de este material, así como también sus aplicaciones y las múltiples ventajas que ofrece en multitud de espacios exteriores.

Ya sea que se esté buscando renovar el jardín o mejorar el atractivo estético de cualquier otro rincón, el hormigón impreso es una opción versátil y elegante que puede transformar cualquier área en una auténtica maravilla funcional. Solo hay que prestar atención y comprobar cómo sus cualidades son todo ventajas, tanto para lograr el acabado y textura que deseas como para permitir contar con un material altamente resistente.

¿Cómo se instala el hormigón impreso?

Para obtener un acabado impecable y resistente, la instalación del hormigón impreso requiere seguir algunos pasos y una condición; Contar con una empresa fiable y profesional, como General Pavimentos. Una vez se asume la importancia de elegir a la empresa adecuada para este trabajo, el proceso de instalación es realmente sencillo en comparación con otros materiales. El área a cubrir debe limpiarse y prepararse correctamente, eliminando cualquier escombro y reparando cualquier tipo de grieta. Esto es fundamental para asegurar una aplicación uniforme.

A continuación, se aplica una capa de agente de unión para mejorar la adherencia entre la superficie existente y el propio hormigón. Una vez que el agente se ha secado y se comprueba que no hay imperfecciones en la zona, se prepara la mezcla de hormigón compuesta por cemento, áridos y aditivos de color para darle al hormigón la apariencia que más gusta, logrando así ofrecer una tonalidad adecuada al estilo decorativo que se desea mantener.

La mezcla se vierte sobre la superficie preparada y se extiende de manera uniforme con la ayuda de herramientas y personal cualificado. Después, en función del tipo de acabado y textura que se desee dar a la superficie, se aplican moldes para estampar o imprimir el hormigón con una textura y un diseño personalizado. Estos moldes pueden ser desde piedras hasta azulejos u otros diseños, lo que permite una variedad de posibilidades realmente incomparable con cualquier otro material.

Ventajas del hormigón impreso en exteriores

El hormigón impreso para exteriores tiene muchas ventajas, ya que lo convierten en una opción muy interesante tanto para zonas privadas como para toda clase de jardines y recintos públicos. Su resistencia es mucho mayor a cualquier otro elemento, como la madera, lo que lo posiciona como una solución rentable a largo plazo. Es resistente a las manchas y se puede lavar fácilmente, ya que su baja porosidad evita que las sustancias penetren en la superficie.

Además, como se puede comprobar, el hormigón impreso es increíblemente versátil en cuanto a diseño y posibilidades estéticas. General Pavimentos propone una gran variedad de patrones y diseños disponibles, lo que permite crear un área exterior totalmente personalizada y adaptada a todo tipo de exigencias. Por si fuera poco, se pueden emplear moldes de diferentes formas para crear texturas y profundidad, lo que mejora el aspecto estético en general.

Si a estas ventajas sumamos que requiere de menos materiales y tiempo de instalación, obtendremos un presupuesto de mano de obra más reducido y optimizado, evitando preocupaciones por reparaciones o mantenimientos exhaustivos. No cabe duda de que todas estas cualidades permiten que el hormigón impreso sea una seña de innovación para empresas como General Pavimentos, facilitando su aplicación sobre zonas como pasillos, piscina, patios, terrazas o entrada de la vivienda.