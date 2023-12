El punto de vista de Bafre sobre el mercado inmobiliario actual

Según fuentes del sector inmobiliario, para finales de septiembre de 2023, la compraventa de viviendas se ubicó en más de 48 mil transacciones, demostrando que este sector económico no ha experimentado caídas destacadas en los últimos meses.

Bafre Gestión y Servicios Inmobiliarios es una empresa con 10 años de experiencia en el sector inmobiliario y de bienes raíces, gestionando ventas y alquileres de inmuebles tanto de segunda mano como de obra nueva. Además, gracias a su completo y profesional equipo, la empresa se encarga de asesorar al cliente de la mejor manera posible en su proceso de compra, venta o alquiler de propiedad.

En esta entrevista, hablan sobre la situación actual del mercado y ofrecen algunos consejos para los interesados en realizar transacciones inmobiliarias.

¿Cuáles son las principales funciones que lleváis a cabo como agencia inmobiliaria?

Bafre Gestión y Servicios Inmobiliarios es una empresa especializada en el sector inmobiliario y bienes raíces con experiencia en el sector desde 2004.

Somos una inmobiliaria con red propia de oficinas que actualmente opera en la Comunidad de Madrid. Nos encontramos en expansión constante. Gestionamos venta y alquiler de inmuebles de segunda mano y comercializamos obra nueva.

¿Qué diferencia a Bafre del resto de inmobiliarias? ¿Es complicado hacerse un hueco en un mercado tan competitivo como es Madrid?

Además de contar con nuestro propio departamento financiero, jurídico y posventa, lo hacemos también con un grupo de profesionales con una amplia experiencia en el sector. También tenemos un valor añadido que nos diferencia del resto de las inmobiliarias: nuestro departamento de inversiones inmobiliarias, especializado en Visa Oro para inversores.

La alta demanda de pisos para compra y alquiler, junto a la necesidad de profesionales que conozcan el sector, hace que Bafre pueda hacerse un hueco en el sector inmobiliario. Además, es importante resaltar que Madrid es uno de los mercados más atractivos de nuestro país, dado que no solo es la capital de España, sino que, junto con Barcelona, Valencia y Bilbao, Madrid es una de las ciudades más cotizadas del mundo, según el ranking World Best Cities.

Nosotros llevamos desde 2004 dedicándonos a ello, pasando diversas crisis económicas que han afectado al inmobiliario, pero que a la vez nos han dado la oportunidad de seguir creciendo y aportando ideas a un mercado cada vez más amplio y diverso en la capital.

¿Cuál es el estado del mercado de inmuebles de segunda mano?

En el sector residencial, hay que destacar dos comportamientos diferenciados según el tipo de vivienda: en la obra nueva, los precios continúan aumentando sin que se haya observado ningún ajuste hasta el momento, mientras que, en la vivienda usada, hay una dinámica algo inferior, pero aún se mantiene cierta actividad. Sin embargo, el mercado inmobiliario en la ciudad de Madrid continúa con el dinamismo que se observó el año pasado.

La compraventa de viviendas se situó en 48.196 transacciones en septiembre de 2023. Por lo que cada vez está más claro que las transacciones de viviendas todavía no registran caídas destacadas de los precios de las casas en medio de este entorno de incertidumbre.

Analizando el mercado, podemos afirmar que se observa un traslado de la demanda hacia viviendas de segunda mano con poca antigüedad, lo que a su vez ha provocado una disminución en la oferta de viviendas usadas.

Además, Madrid sigue en el candelero inversor. La capital española ocupa el tercer lugar en el ranking de ciudades europeas con mayores perspectivas de inversión inmobiliaria en los próximos meses, según el último informe Tendencias Inmobiliarias Emergentes en Europa de PwC y Urban Land Institute (ULI).

¿Recomendáis vender un inmueble a la agencia inmobiliaria o vender con ayuda de ella?

Nuestra respuesta es fácil: nos adaptamos a las necesidades del vendedor. Desde Bafre contamos con varios métodos de venta de un inmueble, por un lado, el Grupo Bafre ha lanzado una propuesta de venta rápida a sus clientes, se llama Bafrenow y consiste en contactar con la inmobiliaria o usar su herramienta de valoración gratuita, y en menos de 48 horas un asesor de Bafre visitará su inmueble para realizar una valoración, recibiendo una propuesta hecha a medida y, si el cliente acepta, en 7 días se formalizará la compraventa ante notario y el vendedor recibirá su dinero.

Asimismo, seguimos teniendo el sistema tradicional de inmobiliaria para quienes prefieren esperar un tiempo y comercializar su vivienda siguiendo todos los pasos con nosotros. Desde Bafre realizamos una valoración gratuita del inmueble, revisamos que esté correcta toda la documentación, ofreciendo nuestra asesoría legal y fiscal gratuita. Fijamos un precio de salida y, gracias a nuestros servicios, como CRM propio con base de datos de compradores, Departamento de Marketing y la gestión de visitas con nuestros profesionales del sector, pueden vender su vivienda en una media de 20 días.

¿Qué factores influyen más, actualmente, en el precio de un inmueble?

Es muy importante poner un valor adecuado a cada inmueble. Cuanto más cerca se esté del valor real de la casa que dicta el mercado, más interés tendrán los compradores en la casa, y, por tanto, más cerca estarán de venderla. Las estadísticas dicen que las casas que se venden más rápido son aquellas con un precio real.

Los factores que influyen en la valoración de un inmueble son, entre otros: ubicación, servicios próximos (parques y zonas verdes, colegios, médicos, supermercados, ocio, comercios...), oferta y demanda de la zona, superficie (m² y distribución), calidad de los materiales de construcción, situación del inmueble dentro del edificio, antigüedad del inmueble y rehabilitaciones y calidad del interior.

¿Qué recomendaciones daríais para llevar a cabo un proceso de venta o alquiler de inmueble sin inconvenientes?

El sector inmobiliario tiene características propias que requieren de un proceso de venta diferente al del resto de los sectores. Alguien que quiere comprar o alquilar una casa no pasa por las mismas fases que aquel que desea adquirir otros productos. El proceso de compra o alquiler de un inmueble es más analítico y estructurado.

Por lo tanto, estructurar detalladamente cuál es el proceso de venta de un inmueble, desde que se capta hasta que se firma la compraventa ante notario o se formaliza un contrato de alquiler, es un ejercicio fundamental para el que preparamos a nuestros asesores desde que entran en nuestra empresa.

Este ejercicio ha demostrado ser muy eficaz para que el agente adquiera una visión en conjunto de lo que necesita hacer para dar salida al inmueble de forma eficiente y detectar aquellas fases del proceso que se deben mejorar (por ejemplo, los que llamamos "cuellos de botella"), optimizarlas y obtener mejores resultados.