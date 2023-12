La experta Tania Mesa - Nutrienfermera de Familia ayuda a conseguir la lactancia deseada

Según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, la leche materna debe ser el alimento exclusivo de los bebés al menos durante los primeros 6 meses, ya que se trata de un alimento completo que les proporciona los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. De hecho, los beneficios de la lactancia materna exclusiva son múltiples. Sin embargo, este proceso puede resultar difícil para las madres en varios aspectos, razón por la cual es fundamental contar con un asesoramiento especializado como el que ofrece Tania Mesa - Nutrienfermera de Familia que proporciona apoyo para una lactancia adecuada, deseada, sin dolor y sin otras complicaciones que pueden aparecer si no se tiene la información adecuada.

¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna? Con más de 300 nutrientes y las cantidades óptimas de grasas, azúcares, agua, proteínas y vitaminas, sin olvidar que tiene numerosos componentes bioactivos como hormonas, factores de crecimiento, enzimas, células vivas y anticuerpos que se transfieren de la madre al bebé y que ayudará a que este no enferme y que crezca y se desarrolle de forma saludable, la leche materna es un alimento ideal tanto para los recién nacidos como para los niños de 2 años o más. En este sentido, los expertos recomiendan que las madres amamanten a sus bebés, mínimo hasta los 6 meses, evitando cualquier otro líquido o comida.

De este modo, entre los principales beneficios de la lactancia materna, es posible mencionar la disminución del riesgo de enfermedades prevalentes de la infancia, como las alergias, la neumonía, el asma y la diarrea. Asimismo, la leche materna es de fácil digestión y permite una hidratación óptima, además de favorecer al desarrollo emocional e intelectual de los más pequeños.

Al mismo tiempo, los beneficios de la lactancia materna también se manifiestan en las madres, puesto que ayuda a crear un vínculo afectivo con sus hijos y a una rápida recuperación después del parto, entre muchas otras ventajas.

Lograr una lactancia deseada y sin complicaciones, de la mano de Tania Mesa Si bien los beneficios de la lactancia materna son diversos, muchas mujeres atraviesan este proceso sin poder disfrutarlo, ya sea por sufrir grietas en los pezones o por estar preocupadas porque el bebé se atraganta, pierde peso o no se engancha al pecho. Ante estos casos, la enfermera y nutricionista materno infantil Tania Mesa especializada en lactancia materna y anquiloglosia ofrece un acompañamiento personalizado basado en información y evidencia científica, a través del cual las madres podrán llevar adelante una lactancia adecuada y sin traumas.

En este contexto, esta especialista ofrece asesorías online y a domicilio, en las cuales se tratan diferentes cuestiones, entre las que se encuentran el bajo peso ponderal, los brotes de crecimiento, el agarre y las posturas correctas y, la lactancia en diferido, mixta o artificial; así como la creación de un banco de leche, destete respetuoso y muchos otros temas más como revisión de la boca del bebé para diagnosticar una anquiloglosia (frenillo corto o restrictivo).

Con más de 16 años de experiencia ayudando a mujeres antes y después del embarazo, Tania Mesa se ha convertido en una referente para quienes buscan la mejor manera de cuidar y alimentar a sus hijos.