La Alianza #CEOPorLaDiversidad analiza el papel de los "proxy advisors" y la relevancia de los criterios ESG para los inversores institucionales

Liderada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, la Alianza tiene como misión unir a CEO de las principales empresas en torno a una visión común e innovadora de la diversidad, equidad e inclusión (DE&I) La Alianza #CEOPorLaDiversidad ha celebrado su segundo encuentro anual, con un total de 91 directivas y directivos adheridos a esta iniciativa, pionera en Europa. La sesión se ha celebrado en el Hotel InterContinental de Madrid, y ha contado con representantes de 23 empresas de la Alianza: Accenture, Aenor, Allianz Partners, Allianz Seguros, Atos (Eviden), Bahía de Bizkaia Gas, Baker McKenzie, CBRE GWS España, Esade, Exolum, HP, ISS Facility Services España, McCann Worldgroup, Nestlé España, Redeia, Schindler, Star Madrid, Stratesys Technology Solutions, The Adecco Group, Trigo Mave, Verallia. Worldline Iberia, Zurich.También ha estado presente la Universidad Carlos III, con la que está en marcha una Cátedra de Liderazgo y Diversidad en el marco de la Alianza.

La iniciativa #CEOPorLaDiversidad, liderada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, tiene como misión unir a CEO de las principales empresas en torno a una visión común e innovadora de la diversidad, equidad e inclusión (DE&I), actuando como impulsores y embajadores para acelerar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, a la competitividad del talento en España y a la reducción de la desigualdad y exclusión en la sociedad.

La inauguración del acto ha contado con la intervención de Enrique Sánchez y Francisco Mesonero, presidente y director general de la Fundación Adecco, respectivamente. A continuación, ha intervenido Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Haz, a través de una ponencia magistral sobre los "proxy advisors" o "asesores de votos", una figura intermediaria que adquiere una importancia creciente en España.

Enrique Sánchez ha recordado que: "Este año la Alianza ha cumplido cuatro años de andadura, en los que cada vez más líderes se comprometen con un propósito troncal: dirigir proyectos empresariales competitivos que pongan el foco en el talento de las personas, sin que haya lugar a discriminación. Durante este tiempo se ha generado mucho conocimiento compartido y espero que la sesión de hoy sirva para mejorar nuestra comprensión colectiva en torno a un tema tan estratégico como el gobierno corporativo y, en concreto, los "proxy advisors", incrementando nuestra competitividad y capacidad para dar respuesta a los grandes retos sociales".

Por su parte, Francisco Mesonero ha indicado que: "La Alianza #CEOPorLaDiversidad profundiza en los temas que más preocupan a los CEO de grandes compañías, siendo el buen gobierno corporativo una de las cuestiones que más interés está suscitando y que marcará el rumbo de la sostenibilidad en esta era.

El objetivo de estas reuniones es clarificar conceptos y acompañar a los líderes empresariales en su camino hacia la competitividad, que siempre pasa por la aplicación de criterios ESG en las decisiones de negocio".

ESG: siglas en auge para inversores institucionales y "proxy advisors"

España no es ajena a la tendencia global de aumento en la inversión institucional, impulsada por fondos de pensiones, aseguradoras y fondos soberanos que buscan diversificar sus carteras a nivel mundial.

En este marco, Pablo García, DIRCOM de la Fundación Adecco ha explicado que, dentro de toda estrategia empresarial, el bloque de gobierno corporativo ha adquirido una importancia sin precedentes, debido a un marco regulatorio exigente y a una mayor demanda de responsabilidad y transparencia por parte de los inversores. De este modo, los criterios ESG son cada vez más relevantes para ellos. Si bien en un primer momento el foco se ponía en la "G" (gobierno corporativo), en los últimos años se ha concentrado el interés en la "E" (medioambiente) y, actualmente, se empiezan a incorporar en la agenda de las Juntas Generales de Accionistas diversos temas sociales (S), sobre todo a raíz de la Covid-19, cuando la gestión de la diversidad y la desigualdad se han posicionado como temas estratégicos.

En este contexto, ha emergido la figura de los "proxy advisors", empresas intermediarias que ofrecen asesoramiento y recomendaciones a los inversores institucionales, particularmente en lo que respecta al voto en las juntas de accionistas de las empresas en las que invierten. Estos "proxy advisors" tienen una influencia creciente y demandan una transparencia cada vez mayor en torno a la información ESG.

¿Hacia dónde evoluciona el interés de los de asesores de voto?

Martín Cavanna ha explicado que, hoy en día, existen cuatro grandes temas sobre los que se posicionan los "proxy advisors": composición del consejo de administración, propuesta de remuneraciones de los consejeros y alta dirección, decisiones sobre el aumento o dilución del capital y derechos políticos de los accionistas.

No obstante, en los últimos años, las cuestiones objeto de recomendación de los proxys se han ido extendiendo a otras áreas como reacción a las nuevas preocupaciones de los grupos de interés y a las exigencias de los legisladores en el ámbito del buen gobierno, así como a la rendición de cuentas en temas relacionados con la información no financiera.

Entre esas nuevas áreas, las que más relevancia tienen son las relativas al compromiso de la empresa con las exigencias medioambientales y, más concretamente, con las medidas adoptadas para luchar contra el cambio climático.

Y aunque estos temas son los más comunes, las cuestiones que se someten a votación en las juntas de accionistas no paran de crecer, siendo la Diversidad, equidad e inclusión (DE&I) un topic con cada vez más peso en las mismas.

"En España, los "proxy advisors" únicamente contemplan el género cuando analizan aspectos relacionados con la Diversidad, equidad e inclusión (DE&I), pero en EEUU, por ejemplo, otras dimensiones como la racial han empezado a copar su agenda. De momento, no creo que en el plazo más inmediato los temas de diversidad vayan a tener gran peso en las recomendaciones de los asesores de voto, excepto temas relacionados con el género. Sin embargo, las cuestiones que se someten a votación en las juntas de accionistas no paran de crecer, incluyendo comportamientos poco éticos de los directivos o mociones sobre los derechos de los trabajadores. Las empresas que tomen la delantera en este sentido van a obtener una ventaja competitiva"- comenta Javier Martín Cavanna.

A la luz de esta intervención, una conclusión se ha puesto de manifiesto: las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DE&I) centradas en otras dimensiones ajenas al género, se irán posicionando de forma natural como un elemento clave para accionistas e inversores.

Por último, Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE ha clausurado el acto, instando a las empresas a "ocuparse más que a preocuparse, así como a anticiparse a los desafíos que tenemos por delante, siendo los criterios ESG y la inversión socialmente responsable algunos de los más evidentes". Asimismo, la presidenta de la Fundación CEOE ha recordado otros grandes retos que se ciernen sobre el tejido empresarial como la digitalización y la demografía. "Ante la jubilación masiva de los baby boomers no habrá reemplazo generacional, por lo que urge capacitar a nuestro talento, incentivar el empleo de las personas que quieren trabajar y reforzar el sentido de propósito de las empresas, que es una de las grandes demandas de las nuevas generaciones".