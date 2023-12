ExpoGema: una feria única en la que descubrir la magia de las gemas

ExpoGema es el punto de encuentro para aficionados, coleccionistas, comerciantes y profesionales que deseen admirar o comprar gemas, minerales y joyas de autor, o disfrutar de la exposición temporal "Gemas de América". El evento celebra su 6ª edición los días 16 y 17 de diciembre Esmeraldas, amatistas, esfaleritas, citrinos, zafiros, fluoritas, ágatas, turmalinas, topacios, etc. la variedad de gemas que existe en el mundo es muy amplia y, aunque no todas son igual de conocidas, todas son especialmente bellas. En ExpoGema, los visitantes podrán disfrutar de la oferta de gemas, minerales de colección y joyas que una treintena de comerciantes nacionales e internacionales han seleccionado para el evento, pudiendo encontrar productos de un amplio rango de precios.

De forma paralela se organiza la exposición temporal "Gemas de América", una ocasión única para descubrir los ejemplares más representativos de las piedras preciosas propias del continente, y en la que los visitantes podrán ver tanto minerales en bruto como gemas talladas, conociendo las particularidades de cada uno.

Durante el encuentro se ofrecerán talleres presenciales gratuitos para todos los públicos, que permitirán a los asistentes familiarizarse con el estudio de las gemas desde una perspectiva sencilla y entretenida.

El evento, organizado por el Instituto Gemológico Español (IGE), responde al esfuerzo de la institución por divulgar la Gemología a través de diversos medios. De forma paralela al evento se llevará a cabo el acto de entrega de diplomas a los estudiantes de los cursos de Diplomado en Gemología, Experto en Graduación de Diamante y de Piedras de Color y Tasación de joyas.

ExpoGema celebra su sexta edición gracias al éxito de asistencia de convocatorias anteriores, reuniendo a una nutrida comunidad de profesionales, estudiantes, coleccionistas, aficionados y curiosos.

ExpoGema tendrá lugar el sábado 16 de diciembre en horario de 10 a 20h y el domingo 17 de diciembre en horario de 10 a 19h en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía (C/ Ríos Rosas 21, Madrid), dependiente de la Universidad Politécnica de Madrid, y dentro del cual se ubica el Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia, que también podrá ser visitado por los asistentes, teniendo la oportunidad de conocer sus valiosas colecciones de minerales y gemas, así como fósiles, maquetas o arqueología industrial minera.

Acerca del Instituto Gemológico Español (IGE)

El IGE es una institución sin ánimo de lucro con más de 50 años de trayectoria, que se dedica tanto al análisis y certificación de gemas en su Laboratorio, uno de los más avanzados de Europa y del mundo, como a la enseñanza y a la tasación de joyas. Cada año forma a estudiantes de España y de América Latina en diferentes áreas de la Gemología a través de cursos presenciales y online que cumplen los más altos estándares de calidad. Además, en su vocación pedagógica y firme en su propósito de divulgación, ofrece numerosas actividades como conferencias, seminarios, talleres y encuentros entre aficionados y profesionales.

Datos prácticos

Fechas: 16 y 17 de diciembre

Horario: Sábado 10:00-20:00 horas. Domingo 10:00-19:00 horas

Lugar: ETSI Minas y Energía, C/ Ríos Rosas 21. Madrid

Precio: acceso libre y gratuito

