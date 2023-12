Reparación de ordenadores MacBook de la mano de Mundo del Móvil

El MacBook de Apple es uno de los dispositivos tecnológicos que más usan los individuos hoy en día. Además de ser comúnmente conocidos entre los internautas, poseen un software excepcional, son realmente cómodos de usar y permiten copiar y pegar información en distintos dispositivos, entre otras funcionalidades.

Por muchas razones, obtener este modelo de ordenador en cualquier época del año se convierte en una buena decisión. Apple se encarga de mantener actualizados los equipos y los procesadores son de última generación, además de tener una buena cantidad de memoria y almacenamiento.

Aunque este producto cuenta con una gran calidad, también puede darse la necesidad de reparación ordenadores por distintos fallos en el producto. En estos casos, existen empresas expertas en arreglar tales desajustes, como por ejemplo Mundo del Móvil.

Las averías más frecuentes de los MacBook Hay una lista de problemas que pueden darse en un MacBook que pueden impedir el correcto funcionamiento del dispositivo. Entre los más comunes se encuentran fallos con la pantalla, batería o placa base, por ejemplo.

En el caso concreto de la pantalla, en su mayoría, puede darse algún problema con la placa o bien defectos de fábrica o píxeles defectuosos, así como pantallas borrosas o parpadeos continuos. También darse fallos internos en el software.

Por otro lado, la placa base también puede presentar diversos fallos como el cierre repentino de aplicaciones o el apagado del ordenador. También puede ser que se den sonidos que provienen de la propia placa o un sobrecalentamiento de la misma.

En el caso de la batería y los accesorios, también puede ser que el porcentaje de batería que se muestre cambie constantemente o que el ordenador no se encienda.

Aunque estas son algunos de los fallos más frecuentes en este dispositivo, existe una larga lista de problemáticas que en Mundo del Móvil disponen de solución.

La reparación de un MacBook En Mundo del Móvil son expertos en reparar portátiles MacBook de cualquier tipo. Adicionalmente, ofrecen un presupuesto personalizado y a medida según el caso del cliente y disponen de un catálogo de servicios de avería para el portátil. En caso de no saber qué es lo que le ocurre al ordenador o el cliente no encuentra la reparación que está buscando, en la página web ofrecen un chat de ayuda. Por otra parte, si el cliente tiene más de una reparación pendiente, la empresa no suma tarifas, sino que personaliza el coste de la gestión.

El precio del servicio que ofrece Mundo del Móvil incluye el coste del material, la mano de obra y la garantía de un asesoramiento individualizado. Lo único que deberá pagar aparte el cliente es el precio del envío (y de devolución en caso de que sea necesario).

Por otra parte, la garantía que se ofrece después de la reparación es de 4 meses de la pieza que se sustituye. Esta garantía que la empresa ofrece al cliente cubre las reparaciones que se han realizado en el dispositivo averiado, pero no se trata de una garantía de la totalidad del ordenador.

En definitiva, en caso de necesitar reparar un MacBook, Mundo del Móvil dispone de un equipo técnico de calidad que ofrece una gran variedad de servicios para arreglar cualquier avería que presente el ordenador.