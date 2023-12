MC360, expertos en injertos de pelo

Hoy en día, los injertos de pelo son una alternativa recomendada para las personas que sufren alopecia, debido a que es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que no deja una cicatriz visible.

En este contexto, la clínica capilar MC360 ofrece tratamientos capilares garantizados desde la máxima profesionalidad y excelencia médica, por lo que cada diagnóstico cubre las necesidades específicas de cada paciente. De esta manera, los pacientes pueden resolver sus problemas capilares, lo cual puede verse reflejado en su bienestar y el aumento de su autoestima.

El equipo de expertos en injertos de pelo de la clínica MC360 aseguran los mejores resultados Para realizar los injertos de pelo y asegurar los mejores resultados, la clínica MC360 combina un instrumental médico de máxima calidad junto con la experiencia de su equipo de expertos. Los profesionales pueden llevar a cabo cirugías capilares con las técnicas FUE y DHI, lo cual permite extraer unidades foliculares sin dañar las zonas adyacentes.

Al ser un procedimiento poco invasivo, los especialistas no tienen la necesidad de retirar el cuero cabelludo, por eso se trata de una técnica que facilita el tratamiento de zonas pequeñas y medianas. Además, la extracción se realiza en la zona donante que no presenta daños, para después ser implantadas una a una sin dejar una cicatriz visible.

Por esta razón, los injertos de pelo se han convertido en una solución permanente para recuperar el pelo y superar la calvicie, en consecuencia, cada vez más personas acuden con un profesional de la clínica MC360.

Diferencias entre los injertos de pelo convencionales FUE y los injertos con la técnica DHI Los injertos de pelo convencionales FUE se realizan para repoblar las zonas afectadas por la alopecia androgenética, especialmente cuando no es posible mejorarlas con tratamientos médicos. Por otro lado, la técnica DHI utiliza una herramienta especial llamada implanter para implantar las unidades foliculares extraídas mientras se lleva a cabo la incisión.

A diferencia de los injertos de pelo convencionales FUE, la técnica DHI no requiere el rapado total de la cabeza previamente, por lo que es ideal para pacientes con determinados patrones de caída. Esto permite conseguir resultados naturales, debido a que el cirujano especialista realiza los injertos de pelo con la mayor precisión posible.

Debido a sus características, la cirugía capilar DHI está indicada para los pacientes con pelo largo, especialmente las mujeres, ya que permite modificar el aspecto de las zonas con poca densidad capilar. Sin embargo, en la clínica MC360 es posible acceder a un tratamiento que combina ambas técnicas para alcanzar mejores resultados.

En conclusión, la clínica capilar MC360 cuenta con instalaciones de primera para garantizar la comodidad de quienes acuden con la intención de someterse a injertos de pelo u otro tipo de tratamiento capilar. Para obtener un diagnóstico clínico preciso y totalmente gratuito, la clínica dispone de una sala especial de tricología totalmente equipada.