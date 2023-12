Sanferbike ofrece consejos para pedalear en bici con lluvia

La bicicleta es mucho más que un simple medio de transporte; es un pasatiempo apasionante que permite conectar con la naturaleza y disfrutar de la libertad sobre 2 ruedas. A medida que el otoño despliega su paleta de colores y las primeras lluvias hacen su aparición, algunos podrían verlo como un desafío para abandonar este placer al aire libre. Sin embargo, para los verdaderos entusiastas, pedalear con lluvia no conoce límites estacionales. Incluso en días lluviosos, la bicicleta es el compañero perfecto, y con los consejos adecuados, de la mano de Sanferbike, es posible transformar este fenómeno climático en el ingrediente de una experiencia ciclística única.

Consejos para pedalear con lluvia Después del verano, y especialmente en otoño, es más frecuente que las precipitaciones irrumpan durante una travesía de ciclismo de manera inesperada. Por eso, es importante tener en cuenta ciertos consejos prácticos que permitan garantizar la seguridad y la comodidad del ciclista, especialmente cuando se trata de pedalear bajo la lluvia.

La precaución es clave en cualquier salida en bicicleta, más aún bajo una tormenta. En estas ocasiones, la visibilidad disminuye, y hasta puede haber niebla, por lo que el uso de luces resulta imprescindible, aunque sea de día. Incorporar un faro de luz en la bicicleta hace más visible al ciclista en general, con lo cual se mejora la seguridad independientemente de las condiciones climáticas.

Ya sea para viajes largos o trayectos urbanos, es recomendable planificar la ruta que se va a realizar al pedalear bajo la lluvia. Conocer el estado de los senderos y la duración probable de la tormenta, permite prepararse adecuadamente, así como también evitar áreas congestionadas de tráfico si se va a practicar ciclismo urbano.

Antes de salir es recomendable también reducir la presión de los neumáticos para aumentar la tracción en superficies mojadas, e incorporar un guardabarros que evite salpicaduras. Luego, al pedalear, es importante elegir la trazada más seca y evitar charcos para mantener un viaje seguro.

Equipamiento clave a la hora de pedalear bajo la lluvia Para enfrentar los desafíos de las condiciones climáticas mientras se anda en bicicleta, es clave elegir adecuadamente la indumentaria que se utilizará. La visibilidad, reducida por las condiciones climáticas, puede mejorarse utilizando prendas llamativas, con colores vivos y elementos reflectantes. Asimismo, es imperativo vestir ropa impermeable de alta calidad, con membranas y tejidos adecuados, que garantice que cada pedaleada se realice con comodidad y sin preocupaciones de humedad. Esto incluye el calzado, ya que existen zapatillas para ciclistas con membranas resistentes al agua que evitan su acumulación en las medias.

Si se usa un culotte corto, un buen truco es ponerse aceite o crema en las piernas para que el agua resbale. Si hace frío, es recomendable protegerse con capas de abrigo. Sin embargo, si llueve y no se cuenta con la indumentaria adecuada, un buen consejo si es posible es colocarse papel en el pecho, dentro del maillot, evitando la entrada de viento frío que perjudique la salud.

Además de la vestimenta, accesorios como el casco y las gafas son esenciales al enfrentarse a la lluvia sobre la bicicleta. Las gafas transparentes ayudan a mantener la visibilidad en días lluviosos, ya que limitan la entrada de agua a los ojos, mientras que el casco proporciona protección adicional y completa el conjunto de seguridad necesario para pedalear bajo la lluvia.

Este equipamiento clave para ciclistas no solo maximiza la seguridad, sino que también permiten disfrutar plenamente de la experiencia en dos ruedas, independientemente de las condiciones climáticas adversas. Sanferbike, con más de 2 décadas en el mundo del ciclismo, ofrece una amplia gama de productos y marcas de alta calidad para experimentar lo mejor del ciclismo, tanto en días de lluvia como durante todo el año.