Mel Escribano, experto en preparar a opositores para la Administración Pública

Trabajar en la Administración Pública es el sueño de muchas personas, pero para ello, es fundamental tener la preparación no solo para ejercer correctamente el cargo, sino también para poder tener una oportunidad entre todos los demás aspirantes. En este sentido, la preparación de los opositores juega un papel crucial.

Mel Escribano es una mentora y formadora con más de 10 años de experiencia en el sector público y responsable del proyecto OposTime. Desde este se dedica a proporcionar formación especializada a opositores para que puedan conseguir su plaza soñada dentro de la Administración Pública.

Especialista en la preparación de opositores para la Administración Pública Conseguir una plaza en la Administración es el objetivo de muchas personas porque ofrece una gran variedad de ventajas, además de asegurar una buena remuneración económica prácticamente de por vida. Pero lo mejor, las condiciones laborales y la conciliación familiar.

Esta es precisamente la especialidad de Mel Escribano, quien hoy en día cuenta con más de una década de trayectoria como funcionaria en la Administración y un método práctico que le permitió aprobar más de 20 oposiciones.

Ella se dedica a preparar a aquellos otros opositores que piensan que alcanzar una plaza en la Administración es demasiado difícil, que hay que estudiar demasiado, que solo se entra por enchufe, o que creen que no tienen experiencia ni méritos o que no se les da bien el estudio. Es decir, para quienes tienen una idea equivocada de cómo prepararse para convertirse en funcionario público, y obtener las herramientas, las habilidades y los conocimientos necesarios para lograrlo.

Un método propio y efectivo que garantiza resultados Gracias a la experiencia que ha logrado acumular a lo largo de su trayectoria como funcionaria, Mel Escribano ha desarrollado un método propio llamado OposTime, con el que sus estudiantes pueden ahorrar mucho tiempo y sacar el máximo provecho a su estudio para aprobar una oposición. Este mismo método es el que le permitió a ella misma convertirse en funcionaria de carrera con tan solo 25 años. Pero lo mejor, entró de funcionaria interina con 21 años y sin hacer examen cuando solo el 1 % de empleados públicos tenían entre 20 y 24 años. Todo esto lo enseña a través de toda una serie de formaciones, tutorías y otros recursos, además de material con toda la información necesaria para que los opositores puedan aprobar exitosamente los exámenes.

En estas formaciones, el opositor aprenderá, entre otras cosas, a cómo opositar con el método OposTime, a afrontar el examen y la entrevista. De la misma manera, tendrá acceso a una compilación de leyes, temario común resumido y esquematizado, y mucho más.

En definitiva, contar con la ayuda de esta experta en la preparación de opositores para la Administración, puede ser la mejor estrategia para asegurarse una plaza.