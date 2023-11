EasyDrop, la revolución de MoneyGuard para las mesas de cartas y ruletas de los casinos

Año tras año, los casinos y las salas de juego presenciales incorporan nuevas tecnologías para ofrecer un mejor servicio a los clientes y facilitar las tareas de su personal. En este sentido, el sistema EasyDrop, patentado y diseñado por la compañía MoneyGuard, permite que los crupieres efectúen ingresos por compras de fichas en juego de mesa cartas o ruleta de forma rápida y segura.

De esta manera, el personal nunca desatiende lo que sucede en la mesa de juego. Además, este dispositivo sirve para agilizar el proceso contable de los ingresos y mejorar tanto la seguridad como el control. Por otro lado, por sus características y acabados de diseño, se integra de manera elegante en distintos tipos de mesas.

Características del dispositivo EasyDrop para mesas de cartas y ruleta en casinos Al contar con este sistema, un crupier puede realizar los ingresos de dinero en efectivo por compra de fichas sin desatender el control de su mesa. En particular, este dispositivo de caída vertical puede detectar automáticamente la autenticidad de los billetes, ya que cuenta con un aceptador homologado y certificado por el Banco Central de España (BCE).

Asimismo, EasyDrop cuenta con un software que permite controlar vía online el efectivo ingresado en todas las mesas de un casino. Estas tareas de supervisión se pueden efectuar en cualquier momento.

Por otro lado, cada staker de billetes puede avisar a un teléfono inteligente u a otros dispositivos cuando está llegando a su nivel máximo de capacidad. A su vez, la sustitución de esta pieza es sencilla y no requiere la detención del juego en la mesa.

Cada staker tiene un código único controlado por RFID que permite efectuar un seguimiento hasta la sala de recuento. De esta manera, es posible conocer la cantidad de efectivo que va a entrar en el cuadre de mesas sin abrirlo. Adicionalmente, este sistema cuenta con la capacidad de aceptar, pagar, controlar y anular TITOs (Ticket In Ticket Out).

Funciones de EasyDrop para ofrecer un mejor servicio a los clientes Este producto de MoneyGuard no solo sirve para gestionar el dinero en efectivo en una mesa de juego, sino que también puede agilizar distintos servicios y tareas. Esto se debe a que cuenta con un panel de control fácil de operar que tiene 7 botones programables para efectuar distintas llamadas. De este modo, un crupier puede realizar avisos rápidos a distintas dependencias de un casino como el bar o el servicio de mantenimiento. Este panel también permite una rápida comunicación con el personal de seguridad.

Con el dispositivo de caída vertical EasyDrop de la marca MoneyGuard, es posible optimizar la gestión y el trabajo de un crupier en un juego de mesa cartas o en una ruleta.