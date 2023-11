Chidy Wayne lanza su primer libro artístico

El relevante pintor Chidy Wayne se complace en presentar su último logro artístico en forma de un libro "In the Mirror" es el primer libro en honor a Chidy Wayne, un creador de imágenes hispano-guineano afincado en Barcelona, cuya práctica abarca la pintura, la escultura, la ilustración y la música. Asimismo, es el primer libro del sello Creative Voyage.

Esta obra cautivadora ofrece una visión única del mundo artístico de Wayne destacando su talento distintivo y su impacto en la escena artística contemporánea. "In the Mirror" son las imágenes del mundo de Wayne acompañadas a los textos de las personas de su comunidad como son su galerista Marie de Brouwer y la escritora y activista Noor Ammar Lamarty, y una conversación en profundidad con el equipo de Creative Voyage. Juntos han explorado los temas universales de la existencia y la identidad tan presentes en sus tres primeras grandes series, Ego, Pugna y Pugnator.

Wayne ha dejado una marca imborrable en la historia del arte, y su nuevo libro es una ventana que permite adentrarse en su mente creativa. Desde sus primeras obras hasta sus piezas más recientes, el libro ofrece una retrospectiva visual que sumerge al lector en la evolución artística de este maestro de la pintura.

"In the Mirror" es más que un simple compendio de imágenes; es un viaje narrativo que explora las inspiraciones, las técnicas y las experiencias que han dado forma a su obra, pone un espejo ante su universo, ofreciendo una mirada íntima a su estudio, sus procesos y, más ampliamente, a la experiencia humana y la autorreflexión que da forma a todo ello.

El artista

Nacido y criado en Castellón, Chidy Wayne es un artista afincado en Barcelona cuya práctica multidisciplinar abarca desde la pintura hasta la escultura y la música. Anteriormente dedicado al mundo de la ilustración comercial, donde creó una variada lista de clientes entre los que se incluyen Kinfolkmagazine, la Escuela de Diseño de Harvard y Nike, Wayne se ha centrado recientemente en las bellas artes. Ahora busca crear obras estéticas y conceptuales despojadas de trazos gratuitos. Influido por las vanguardias artísticas y por su propio bagaje ancestral y cultural, Wayne fomenta el diálogo entre lo primitivo, lo tradicional y lo contemporáneo.

Además, el libro incluye reflexiones del propio artista, proporcionando una visión única de su proceso creativo y una comprensión más profunda la mano de Noor Ammar Lamarty con su texto "La obra que cuestiona":

"¿La obra hace al artista o el artista hace a la obra? Desde que vislumbré a Chidy Wayne entre sus lienzos, con las manos llenas de pintura y de matices, quien comienza la historia artística si las manos o lo que estas logran generar. Escribir esto se antoja como un ejercicio complejo de síntesis de lo intangible. Que si confío en la utilidad de estas palabras es porque este descubrimiento, fue sin duda, genuino y desinteresado. Mis palabras casi nunca han versado sobre arte, si no sobre ideas, pero Wayne, es como humano, una idea en sí. Un proceso que muta y se transforma sin pedir permiso".

"Tocar unas manos es un acto humano milagroso, como quien pacta con la magia que se genera en la verdad de dos que, por un momento, sellan una complicidad. La complicidad puede ser fugaz, falsa, poco entendida, pero tiene un poder congratulante. Rompe con el concepto de grupo. Reconoce el individualismo como la única manera de existir de manera funcional y arraigada a la verdad. Por eso se trata de agarrar una mano y no sólo de acariciarla. Una violencia sutil y admirada, una forma cruda de generar realismo mágico".

El editor

Creative Voyage son un grupo de profesionales creativos enfocados al mundo creativo. Creadores de podcast, revistas, libros, workshops y mucho más. Un equipo que encuentran las tácticas y herramientas para que cualquier proyecto sea una historia de éxito.