Lo que diferencia a la inmobiliaria profesional SwiftFlats de otras empresas

Uno de los principales objetivos de la población es poder lograr la independencia financiera y, en ese sentido, es bastante conocida la importancia de los ingresos pasivos. Entre los métodos más efectivos para obtener este tipo de ingresos son los alquileres de inmuebles.

Sin embargo, muchas personas que tienen una propiedad que podrían alquilar evitan hacerlo debido a que no tienen tiempo o ganas de involucrarse en todo lo que conlleva rentar un piso o una vivienda.

Sin embargo, existen alternativas innovadoras para delegar la gestión de alquiler en una inmobiliaria profesional como SwiftFlats. Se trata de una compañía establecida en Bilbao que se diferencia de otras agencias en una variedad de aspectos, incluyendo que se dedica única y exclusivamente al mercado de los alquileres.

Gestión integral de los inmuebles SwiftFlats asegura que su principal contraste con las inmobiliarias tradicionales es que hace un trabajo extra de gestión integral de los inmuebles. En tal sentido, explica que el servicio consiste en que los propietarios pueden delegar por completo la gestión de alquileres. Eso significa que la empresa se encarga de buscar y ofertar el piso, además de hacer todos los trámites y cobrar a los inquilinos.

De igual manera, SwiftFlats se ocupa de atender incidencias, verificar el estado del inmueble y llevar a cabo labores de limpieza, mantenimiento y reformas.

Otro elemento diferenciador de esta agencia vasca es que realiza los alquileres por habitaciones para que el propietario pueda obtener la mayor rentabilidad posible por la vivienda.

Por otra parte, esta inmobiliaria ofrece la ventaja de que protege a los propietarios ante posibles impagos de los inquilinos. Además, tiene un sistema de alquileres por temporadas para evitar que el propietario tenga dificultades para disponer de su vivienda cuando lo desee.

Otro sello diferenciador de SwiftFlats frente a inmobiliarias tradicionales es que no cobra comisiones por el servicio en los momentos en que la vivienda no genere renta. Es decir, que la agencia únicamente recibe retribuciones cuando el piso está alquilado, aunque la empresa destaca que trabaja incansablemente para que las viviendas puestas en sus manos estén ocupadas todo el año.

Ocupación completa en 13 días Por otro lado, la agencia afirma que su modelo de negocio ha demostrado una agilidad muy superior a la de la competencia, ya que su periodo promedio para concretar el alquiler de un piso completo es de 13 días, mientras la media en las inmobiliarias tradicionales es de 42 días.

Del mismo modo, por medio de los servicios de SwiftFlats, los propietarios pueden obtener un 15 % más de rentabilidad.

En resumen, enfocarse únicamente en alquileres, sin ocuparse de procesos de compraventa ni en inmuebles comerciales, ha permitido a SwiftFlats desarrollar un modelo que optimiza la rentabilidad de cada propiedad. A la vez, protege a los propietarios ante impagos y demás inconvenientes con los inquilinos.