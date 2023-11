Además del paladar, vinos que conquistan la mirada

El prestigioso certamen internacional Pentawards, “los Óscars del diseño” reconoce a vinos como el tinto Fontecalada y la cosmopolita colección de vinos Wine for Home.

Su autor, Pablo Guerrero, cuenta cómo el diseño en los vinos es una apuesta por lo visual que también atrae a los consumidores y abre nuevos mercados.

León (España); noviembre de 2023 — El mundo del vino está creciendo en competencia, con la oferta de pequeñas y grandes bodegas multiplicándose cada año: por eso, cada vez se necesita destacar más visualmente. Lo saben bien quienes trabajan por mejorar esa imagen y vincularla a segmentos de mercado más prémium.

Este es el caso del estudio leonés Pablo Guerrero, que lleva años inmerso en crear etiquetado para vino. Recientemente galardonado con un premio internacional Pentawards por su diseño para el mencía Fontecalada, ya ha “vestido” múltiples botellas para bodegas de Rioja, Ribera del Duero, Bierzo o Rías Baixas, y muchas otras.

“El diseño de un vino es cada vez más como contar una historia, que tiene también mucho que ver con las raíces, el territorio y la personalidad de sus autores” —comenta Pablo, director creativo y fundador del Estudio. “Y es precisamente esa narrativa la que va a permitir a la bodega generar productos de mayor valor, reforzar su imagen de marca y crear ese recuerdo perdurable en la mente de los consumidores”.

“Sin olvidarnos de que: abrir nuevos mercados, ir a canales de distribución diferentes o vender a nivel internacional, requiere mejorar sustancialmente el diseño del vino”, continúa.

Los Pentawards, también conocidos como “los Óscars del diseño”, son un reflejo de esa mayor exigencia de atraer la mirada de un mercado global. El certamen congrega cada año a los mejores creadores de envases a nivel global, puntuados por un jurado de profesionales de primera fila. Entre los más de 2000 proyectos de 60 países presentados en la edición 2023, se seleccionaron 700 finalistas: con trabajos tanto para marcas nuevas, como para otras ya muy reconocibles.

Diseños con estilo propio: desde lo regional a lo internacional El diseño consigue que proyectos regionales brillen a un nivel más alto. Por ejemplo, es la primera vez que Pentawards otorga reconocimiento al diseño de un vino de la denominación de origen Bierzo. Así, el proyecto para el etiquetado del mencía Fontecalada recogió un bronce en la categoría de Tintos, una de las más disputadas de esta competición.

En el pasado, el estudio de Pablo Guerrero ha recogido otros reconocimientos en convocatorias como los premios Dieline o los German Design Awards: tanto por la colección de vinos del Bierzo Armas de Guerra, como por el diseño de la familia Alcorta con denominaciones Rioja, Ribera del Duero y Rueda

En esta edición 2023 de los premios el estudio de Pablo ha logrado una mención especial como finalistas por un proyecto muy fotográfico y urbano de cajas tipo bag in box con el nombre Wine for Home. Las cajas recrean edificios de una ciudad en los tonos rosados, tintos o blancos de una gama de vinos para consumo diario de la bodega cooperativa Cigales.

Con el diseño como exigencia global, actualmente toda estrategia de comercialización de las bodegas necesita también de invertir en imagen y transmitir de forma más sofisticada los atributos de sus botellas. “Porque con un buen diseño, que entre por los ojos y transmita adecuadamente sus características, su diferenciación… el consumidor ya puede empezar a percibir lo que le aportará un vino, antes de siquiera descorcharlo”.

Pablo Guerrero lleva desde 1991 trabajando en el mundo de las marcas y la creatividad. Su estudio lleva más de 10 años especializado en el mundo del diseño para vino y del etiquetado para productos gastronómicos (como quesos, miel, bebidas). Su trabajo incluye proyectos para bodegas de toda España, muchas de las cuales comercializan sus vinos a nivel internacional.