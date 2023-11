DSV Algeciras Express: una nueva alternativa al transporte ferroviario desde China

La propuesta de DSV Air & Sea en España radica en su capacidad para conectar China con España en tan solo 22-23 días En medio del complicado escenario geopolítico desencadenado por la guerra en Ucrania, las operaciones en territorio ruso se han visto interrumpidas, planteando desafíos significativos para la cadena de suministro global. Ante esta situación, la división de transporte aéreo y marítimo de mercancías de la transitaria DSV en España ha respondido con agilidad al mercado presentando una solución estratégica: DSV Algeciras Express.

Alternativa al FCL en trenes desde China

DSV Algeciras Express surge como una alternativa para agilizar el transporte marítimo entre China y Europa, evitando de esta manera las complejidades operativas y los obstáculos logísticos asociados con el territorio ruso. Este servicio, lanzado en respuesta a la cancelación de muchas operaciones ferroviarias entre el país asiático y el continente europeo debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, ofrece una vía fiable y eficiente al mercado para conectar ambos continentes.

La propuesta de DSV Air & Sea en España radica en su capacidad para conectar China con España en tan solo 22-23 días. "El contenedor sale del último puerto de China, Shenzhen, y llega al primer puerto de Europa, Algeciras en España. Una vez en España, el contenedor se vacía y se carga en camiones con doble conductor, que se dirigen directamente al destinatario en Europa. Este enfoque estratégico garantiza un tiempo de tránsito fiable, evitando retrasos comunes asociados con la carga y descarga en otros puertos. Esta eficiencia permite a los clientes evitar costosos envíos aéreos, ofreciendo una alternativa más rentable sin comprometer la rapidez en la entrega", afirma Jorge Valera, director comercial en España & Portugal de DSV Air & Sea.

La versatilidad de este servicio se evidencia en la oferta para contenedores de 20 y 40 pies, brindando flexibilidad a una amplia gama de clientes. Sectores como la automoción y el mercado minorista, especialmente en la temporada previa a las Navidades, han demostrado un interés significativo en esta solución, destacando su alta demanda en el mercado.

"Nos ha sorprendida gratamente la gran acogida que el servicio ha tenido entre nuestros partners DSV en toda Europa. Desde que se puso en marcha este servicio, ha contado con el apoyo de Grandes Cuentas que han encontrado una solución más rápida que el marítimo y más económica que el aéreo y han escogido España, concretamente nuestra oficina DSV de Andalucía, para las gestiones aduaneras, así como los trasvases contenedor/tráiler. Nuestros patners DSV ya cuentan con DSV Algeciras Express como una parte esencial de su catálogo de servicios diferenciándose de sus competidores locales", asegura Iban Mas, Managing Director DSV Air & Sea Spain & Portugal.

La ventaja competitiva de DSV Algeciras Express reside en su compromiso con la excelencia operativa y la satisfacción del cliente, marcando un hito en el sector del transporte marítimo en un momento crucial de desafíos globales.

Conexión con el sudeste asiático y África

DSV Algeciras Express no solo se limita a la conexión China-Europa; DSV Air & Sea en España ha extendido esta innovadora alternativa para abarcar también el sudeste asiático y Europa, así como para facilitar la exportación desde países europeos hacia África. Esta ampliación de servicios refuerza la posición de DSV Air & Sea como actor clave en la optimización de las rutas comerciales globales.

El nuevo servicio DSV Algeciras Express no solo representa una solución pragmática para sortear los desafíos geopolíticos actuales, sino que también establece un estándar elevado en términos de eficiencia y flexibilidad en el transporte marítimo internacional.

Acerca de DSV – Global Transport and Logistics

DSV mantiene las cadenas de suministro en movimiento en un mundo en constante cambio. Ofrece y gestiona diariamente soluciones para la cadena logística de miles de empresas, desde negocios familiares hasta grandes corporaciones multinacionales. El alcance es global, aunque la presencia es local con servicio de proximidad.

Los 75.000 profesionales en más de 90 países trabajan con pasión para proporcionar una gran experiencia al cliente y un servicio de alta calidad. DSV aspira a liderar el camino hacia un futuro más sostenible en el sector apostando por la sostenibilidad y el medioambiente.

DSV es una organización dinámica que fomenta la inclusión y la diversidad, que hace negocios con integridad, respetando las diferentes culturas, la dignidad y los derechos de las personas