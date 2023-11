El artista Be.lanuit lanza su álbum 'Hippie Picasso'

‘Hippie Picasso’ es el primer álbum musical de Be.lanuit, uno de los DJ y productores de Ibiza más consolidados tanto en la isla como a nivel internacional Para quien aún no lo haya escuchado, ‘Hippie Picasso’ es el primer álbum de Be.lanuit, uno de los DJ y productores de Ibiza más consolidados tanto en la isla como a nivel internacional y uno de los lanzamientos musicales más especiales de la temporada.



Abanderado del Balearic Beat, y con el estilo bohemio que tanto lo caracteriza, Be.lanuit y Music for Dreams se han unido para crear un disco inspirado en la vida de un hipotético Pablo Picasso con alma hippie.

‘Hippie Picasso’ como no podía ser de otra forma, se aleja completamente de los estándares musicales establecidos y refleja una gran diversidad cultural y artística. En él, teniendo la Ibiza más natural, orgánica y relajada como referencia, el artista presenta una combinación de electrónica, jazz, flamenco, música clásica y contemporánea, entre otras. De ahí que su programación sea la mínima y que prácticamente todos sus sonidos sean analógicos.

Este proyecto musical ha sido grabado entre Madrid, Ibiza, Copenhague y un pequeño pueblo de Eslovenia y en él han participado artistas y productores de diferentes partes del mundo.

‘Hippie Picasso’ evoca creatividad y experimentación artística desde el minuto uno y ya está cosechando buenas críticas por parte del sector musical a nivel internacional.

El álbum en su conjunto y cada canción por separado contiene reminiscencias de toda la música que ha escuchado el autor a lo largo de su vida, pasando por el flamenco, la música electrónica, el jazz, la música clásica, contemporánea y las músicas del mundo. Y todo desde una visión natural y orgánica, con apenas programación. Incluso la parte más electrónica está tocada con sintes y cajas de ritmos analógicas.



En cada canción hay un trozo o una anécdota de distintos pasajes de la vida artística y personal de Picasso en forma de música. También ha servido para darle título al álbum y en los nombres de los tracks, inspirándome en estas diferentes experiencias de su vida, y dándole, por supuesto, un onírico volteo a un hipotético Picasso, viviendo en un contexto como el que sería el movimiento hippie en la isla de Ibiza en los 60 después del fenómeno 'Beat', explica Be.lanuit.