Corresponsables.com dispone de expertos en comunicación, diseño y sostenibilidad de siete países

En 2015, distintos líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales que forma parte de una agenda de desarrollo sostenible impulsada por la Organización de Naciones Unidas. Estas metas, llamadas Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), abarcan distintas problemáticas como el cuidado del medioambiente, la igualdad de género, el fin de la pobreza y el fomento de la salud y el bienestar, entre otras.

Ahora bien, para alcanzar estos objetivos hay distintos agentes sociales, como gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, que deben hacer su parte. En este contexto, el medio digital de comunicación corresponsables.com se presenta como un espacio especializado en noticias vinculadas con la corresponsabilidad social empresarial y el cambio climático. De este modo, distintas organizaciones pueden encontrar un aliado a la hora de comunicar avances hacia el cumplimiento de los ODS y difundir información.

Corresponsables.com es un medio de referencia en responsabilidad social y sostenibilidad Esta plataforma web comenzó con su actividad en 2005 en España. A su vez, en 2012 se expandió a México y desde 2014 cuenta con la llegada a Argentina, Colombia, Perú, Chile y Ecuador. En particular, Corresponsables.com se plantea como un hub digital interactivo en el que es posible encontrar información actualizada de las iniciativas y buenas prácticas en responsabilidad social empresaria (RSE) y sostenibilidad de múltiples agentes sociales.

Además, el propósito de este medio digital es comunicar de manera rigurosa las acciones de organizaciones y personas que buscan poner en valor sus actividades para construir una sociedad mejor. En sus más de diez años de trayectoria, Corresponsables.com ha recibido múltiples premios y galardones que reconocen la labor realizada.

Como uno de los agentes sociales que promueve el cambio en materia de sostenibilidad, Corresponsables.com no solo difunde información, sino que también organiza eventos y participa de distintas iniciativas. Con respecto a esto último, este medio recientemente ha participado en la convocatoria de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management para agregar una meta más a la agenda de los ODS. Este objetivo lleva el nombre de “Comunicación Responsable” y busca promover un diálogo abierto, ético y basado en hechos para combatir la desinformación y fomentar la diversidad.

¿Qué tipos de contenidos publica Corresponsables.com? Este medio digital difunde noticias, artículos de opinión, entrevistas y otras piezas informativas sobre las actividades de distintos agentes sociales en torno al cumplimiento de los ODS. De este modo, empresarios, emprendedores y distintos líderes encuentran un canal para comunicar sus avances en materia de RSE y sostenibilidad. Además, Corresponsables.com publica informes sobre temas como cambio climático, innovación y aplicaciones tecnológicas, entre otros.

En conclusión, Corresponsables.com es un medio de comunicación digital que difunde las acciones vinculadas a los ODS y a la RSE de múltiples agentes sociales.