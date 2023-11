El Dr. Jonathan Regalado y su revolucionaria metodología 'Cómo hacer un Diagnóstico de Trabajo Social. Diagnóstico Clínico Contextual'

Un innovador manual para profesionales del trabajo social

45 herramientas metodológicas y tres casos prácticos que Iluminan la práctica cotidiana

Noviembre 2023 - Jonathan Regalado Piñero, un reconocido profesional nacido y residente en Tenerife, ha publicado su obra, titulada Cómo hacer un Diagnóstico de Trabajo Social: Diagnóstico Clínico Contextual. Fruto de 15 años de experiencia y 8 años de docencia, este libro no es una mera publicación académica, sino una herramienta esencial para profesionales en activo y estudiantes.

"Comencé a escribir la obra hace 4 años, tras finalizar mi doctorado", menciona Jonathan. El libro es el culmen de sus años de práctica, de formar a más de 2000 profesionales en 8 países y de la necesidad de que estos tuvieran un texto de referencia para profundizar en la materia del diagnóstico de Trabajo Social.

La obra destaca por su enfoque práctico y aplicado. Jonathan ha logrado desglosar una metodología compleja en un formato ameno y de fácil lectura. No es solo teoría; el libro ofrece 45 herramientas metodológicas y tres casos prácticos que ilustran los conceptos y técnicas discutidos.

¿Qué hace que este libro sea diferente? "Está escrito desde la práctica y para la práctica", afirma el Dr. Regalado. "Dispone de actividades prácticas tras cada capítulo, permitiendo al lector convertir lo que aprende en competencias y capacidades. Es un manual para tener a mano y empezar a aplicar cosas al día siguiente de comenzar a leerlo".

Aunque esencialmente es un libro científico, no se puede negar su carácter innovador. No se limita a ser un texto de referencia, sino que también ofrece una serie de actividades prácticas para que los lectores consoliden sus conocimientos y habilidades.

La recepción de la obra ha sido extremadamente positiva. Victor Nieto, trabajador social, afirma que "No solo es un libro, es una base de conocimiento. Más de una asignatura de la Universidad se podría eliminar con este libro". Por su parte, Gabriel A. Cano, otro colega del sector, pronostica que "Seguro que se va a convertir con el tiempo en un libro de texto de todas las universidades".

Letrame Grupo Editorial ha sido la editorial encargada de publicar el libro, y teniendo en cuenta las excelentes críticas y la tendencia a que se incorpore como material de estudio en universidades, las expectativas de venta son muy alentadoras.

La obra Cómo hacer un Diagnóstico de Trabajo Social: Diagnóstico Clínico Contextual ya está disponible en puntos de venta y es una lectura obligada para todos los profesionales y estudiantes del Trabajo Social que buscan cómo publicar un libro que marque la diferencia en su campo.