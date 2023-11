Una oportunidad única de trabajar con Nick Brine para las bandas de pop, rock e indie en España

Hoy en día, las agrupaciones pop rock indie de España cuentan con la oportunidad de trabajar con Nick Brine en el estudio Órbita Sonora y llevar su proyecto al siguiente nivel. Nick ha sido productor e ingeniero durante 30 años. Debutó a la edad de 16 años en los mundialmente reputados Rockfield Studios, en Gales, donde ha pasado la mayor parte de su vida. Ha trabajado en algunos de los estudios de grabación con más renombre incluyendo Abbey Road, Air, Monnow Valley, Ridge Farm, Parr Street, Whitfield Street, Wessex, Hit Factory NYC, Avatar NYC, Paramount LA, The Village LA, Chameleon, etc.

Nick se ha encargado de la construcción de numerosos estudios, entre los que se encuentran los estudios para Guigsy (Oasis) y Leeders Farm Studios para Dan Hawkins (The Darkness), obteniendo de esta manera un premio al mejor “UK Residential Studio Award”. Actualmente, Nick está a cargo de Flip Flop Records, representando a muchos artistas, así como de la dirección de “Session Recall”, que es una nueva comunidad musical online.

Ventajas de trabajar con Nick Brine Durante la carrera de este profesional se incluyen artistas de la talla de Oasis, Stone Roses, Bruce Springsteen, The Darkness, Verve, Ash, Teenage Fanclub, Beta Band, Robbie Williams, Seasick Steve, Steve Harley, Mark Owen, Coldplay, Stereophonics, Super Furry Animals, Kasabian, Max Rafferty, Kitten Pyramid, Wedding Present, Thunder Quireboys, Nada Surf, Fischer-Z, Donovan, Charlatans, Sepultura, Cast y Supergrass, entre muchos otros.

Al colaborar con él en Órbita Sonora, una banda puede acceder a producción de alta calidad que resaltará los sonidos únicos de cada músico y grabación en un estudio de vanguardia. Además, las bandas que recurren a los servicios de este estudio disponen de consejos y orientación de parte de Nick Brine. Se trata de una manera de aprovechar la experiencia de este experto en bandas de renombre internacional.

Actualmente, este estudio ofrece la posibilidad de grabar un single por 750 €, un EP por 2.680 € y un álbum por 7.300 €. En todos los casos, se incluyen servicios de producción, grabación, mezcla y mastering, Además, cada paquete cuenta con los días necesarios en estudio para llevar adelante estos trabajos.

Algunos clientes comentan su experiencia en Órbita Sonora Recientemente, Nick Brine ha colaborado con la banda japonesa Sahaji. Los músicos de esta agrupación aseguran que la experiencia fue “asombrosa”. “Las pistas suenan increíbles, nos encantó el arte de Alicante y Kristel, Nick y todos en Órbita Sonora fueron geniales y realmente se preocuparon por nosotros, se trata de un estudio con un sonido genial, un equipo excelente y personas increíbles”, aseguran estos músicos.

A su vez, Max Rafferty de The Kooks comenta que Órbita Sonora es un “gran estudio en cuanto a sonido”. “He trabajado en estudios de todo el mundo y Órbita Sonora está a la altura de los mejores, fue un entorno verdaderamente creativo para trabajar y, junto con Nick Brine, logramos resultados asombrosos”, relata este artista. “Sin duda, volveré”, agrega.

Por último, los integrantes de la banda Road Volta comentan que la experiencia en Órbita Sonora “ha sido espectacular”. “Nos han hecho sentir como en casa y Nick es sobresaliente, pura emoción”, añaden.