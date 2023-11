PaybyCall es una plataforma que permite el pago seguro con tarjeta por teléfono

El avance de la tecnología proporciona cada vez más beneficios para la ciudadanía. Uno de los más destacados se relaciona con la posibilidad de realizar pagos con tarjeta de crédito o débito mediante una simple y rápida llamada telefónica. Este es el servicio que brinda la empresa PaybyCall, una plataforma de pago que permite realizar transacciones bancarias a través de un sistema automático, seguro y eficiente.

A través de este instrumento, los usuarios evitan la preocupación que les genera el robo de datos de la tarjeta de crédito o débito, lo que incrementa las ventas.

¿Qué es PaybyCall y cuáles son sus principales ventajas? Las herramientas que han surgido gracias a la tecnología se multiplican día a día, pero no todas logran resolver situaciones de la vida cotidiana como la plataforma de pago PaybyCall, la cual permite abonar operaciones con tarjeta de débito o crédito mediante un simple llamado telefónico. Esta plataforma de pago es un sistema altamente novedoso e innovador que se presenta como una oportunidad ideal para quienes se niegan a brindar datos personales en las aplicaciones, plataformas y sitios digitales.

Este mecanismo cuenta con una amplia variedad de beneficios. En primera instancia, es una plataforma de pago rentable, porque ayuda a incrementar las posibilidades de cobro y mejora el rendimiento del call center. Además, la plataforma de pago PaybyCall ha ganado popularidad por sus buenos niveles de adaptabilidad. Este instrumento dispone de una API de integración y conexión con bases de datos que se adaptan a las necesidades de cada servicio (personalización de idiomas, audios, redirección de llamadas).

Por su parte, la seguridad es otra de las ventajas. Con PaybyCall, las personas consiguen evitar los engaños de agentes telefónicos que pretenden robar y almacenar datos e información sensible de las tarjetas de crédito o débito.

La plataforma de pago PaybyCall como opción para combatir el robo de datos personales Una de las modalidades delictivas que más ha crecido en los últimos años es el robo de datos personales de las tarjetas de crédito o débito, el cual se produce a través de diferentes ámbitos digitales como las redes sociales, los sitios web y las aplicaciones. Ante este escenario, las empresas recurren a herramientas de última generación que ayudan a combatir y reducir este tipo de hechos.

La plataforma de pago PaybyCall es uno de los sistemas más elegidos por las empresas innovadoras para cobrar sus servicios, no solo por sus altos estándares de seguridad, sino también por su facilidad de uso (el pago se realiza por teléfono y de manera automática sin intervención humana).