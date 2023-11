La preocupación por la seguridad en los hogares españoles impulsa la demanda de tecnologías anti-robo

En una era marcada por la innovación continua, la seguridad del hogar ha tomado un nuevo rumbo, fusionando soluciones tradicionales y digitales. Las nuevas tecnologías no solo están haciendo que los hogares sean cada vez más inteligentes, sino también más seguros ante cualquier intento de intrusión.

Cada vez más viviendas apuestan por estas, en combinación con otros elementos tradicionales que refuerzan la protección de los accesos, como puede ser el caso de las puertas acorazadas.

"La demanda de este tipo de productos ha incrementado exponencialmente durante este último año", asegura Securfix, referente online en la fabricación y comercialización de cerramientos metálicos. "Ahora el objetivo no es solo evitar robos, sino que también se busca prevenir la ocupación ilegal de las viviendas".

Las principales tecnologías emergentes en la seguridad del hogar En la actualidad, existen numerosas tecnologías que marcan tendencia en la protección del hogar. Una de las más utilizadas es la automatización y el control remoto de los sistemas de seguridad, lo que requiere de interfaces de hardware, comunicaciones y electrónicas. Dichos componentes permiten integrar distintos dispositivos tecnológicos entre sí, para ejecutar de forma automática diversas funciones de seguridad y control de accesos a la vivienda. Estos mecanismos permiten, por ejemplo, conceder acceso únicamente a personas autorizadas, en ubicaciones y horarios específicos, mediante llaves o tarjetas configuradas, o bien el bloqueo total del acceso desde la distancia.

A su vez, estos sistemas se pueden integrar con cámaras inteligentes y sensores de reconocimiento facial, otros de los elementos que marcan tendencia en este sector. Estas cámaras cuentan con conectividad de red y pueden transmitir en directo lo que sucede en el hogar. Esto permite monitorizar el comportamiento de las personas con acceso a la vivienda, e incluso, en muchos casos, su simple presencia disuade a los criminales de intentar robar o entrar en el domicilio.

Por su parte, el reconocimiento facial es actualmente uno de los mecanismos más eficaces para verificar la identidad de una persona a partir de su rostro, lo que aporta un alto nivel de seguridad en el control de accesos a la residencia.

La sinergia entre tecnología avanzada y puertas seguras para la vivienda Todas estas tecnologías marcan el rumbo actual y futuro en cuanto a la seguridad del hogar. Sin embargo, su implementación es insuficiente si no se complementa con puertas y cerramientos robustos, capaces de resistir cualquier intento de vulneración por parte de los delincuentes. En ese sentido, es necesario escoger la solución que permita integrarse con esta tecnología de la que se habla para garantizar una alta seguridad.

Securfix, gracias a su amplia experiencia en el sector y al contacto continuo con el cliente, ha sabido identificar aquellos productos que son aptos para integrar con este tipo de tecnologías, incorporando a su catálogo una amplia variedad de puertas acorazadas, vallas de jardín y cerramientos metálicos en general, con el fin de dar una solución a la fuerte demanda que está experimentando el mercado.

Esta empresa es una de las líderes en la fabricación y venta online de puertas y cerramientos. En los últimos seis meses, sus puertas acorazadas han ganado un importante impulso dentro de su catálogo, gracias a su solidez y facilidad de integración con las tecnologías de seguridad y control de accesos. No obstante, su gran variedad de productos ofrece diversas opciones para cada usuario, con el propósito de que pueda escoger la más adecuada según su presupuesto y las necesidades de su vivienda.