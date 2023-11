La tarifa plana de depilación láser indolora de Esencia Estética revoluciona el sector

Esencia Estética anuncia el lanzamiento de una nueva tarifa plana de depilación láser indolora unida a un compromiso de 10 garantías de protección al consumidor. La marca de centros médicos estéticos, que ha comunicado esta novedad durante la celebración de su 5º aniversario, espera que estas novedades marquen un precedente en la industria de la depilación médica. El anuncio se ha hecho público en un momento en el que el grupo tiene puesta la mirada en todo el territorio nacional debido a un ambicioso plan de expansión.

¿Qué tiene de especial esta tarifa plana de depilación láser? La novedad estrella de esta tarifa plana de depilación láser es que los pacientes pagan un año y disfrutan de hasta 2 años de tratamiento. Es lo que han llamado “extensión de garantía”. Si el paciente no obtiene resultados visibles, se le ampliará el tratamiento sin pagar más. “Sabemos que es algo que valorarán positivamente nuestros pacientes actuales y también los que nos quieran probar por primera vez”, expresa Vanessa Orejuela, Directora Técnica.

Mejoran también las pruebas diagnósticas, a menudo pasadas por alto en las franquicias que pelean por el bajo coste. Esta evaluación no solo personaliza el protocolo, sino que también garantiza la idoneidad del paciente y su seguridad a lo largo de todas las sesiones. “Evita disgustos como las quemaduras o malos resultados debido a un diagnóstico ineficiente o inexistente”, afirma Orejuela.

Una política de protección al consumidor a nivel nacional El lanzamiento de esta tarifa plana viene acompañado de una novedad: la política de 10 garantías al consumidor. “Llevamos tiempo estudiando el mercado, y esta garantía es la respuesta a las preocupaciones que tenían los pacientes que nos llegaban desde las otras clínicas”, explica Sergio Arroyo, Director de Marketing y Desarrollo Comercial.

La empresa cree que este manifiesto marcará un antes y un después en el sector de la estética. “Esperamos que otras marcas nos sigan los pasos. Después de todo, hablamos de proteger al consumidor y mejorar su satisfacción”, detalla. La política de 10 garantías va mucho más allá. “Cubre a los pacientes antes, durante y después del tratamiento”, explica Orejuela.

La garantía también eleva los mínimos legales que exige la normativa de consumo, tales como el derecho de desistimiento. “Hemos mejorado los derechos del consumidor muy por encima de lo que establece la ley”. Este cambio no es simplemente una respuesta a las tendencias del mercado, sino una manifestación clara de los valores y la visión de la marca.

En su manifiesto, Esencia Estética defiende que la belleza no es un objetivo en sí mismo, sino un medio para alcanzar un bienestar a largo plazo. “La introducción de la tarifa plana se alinea con estos objetivos. Transformamos los servicios de estética de consumibles esporádicos, a un estilo de vida a largo plazo”, afirma Javier Losada, Director General.

Respuesta ante la falta de veracidad en las comunicaciones comerciales del sector Este cambio responde, en parte, a la falta de veracidad en la publicidad del sector. Según el equipo técnico de Esencia Estética, existen numerosos tipos de tecnología láser en el mercado, pero casi todos comparten un elemento en común: son tratamientos dolorosos o molestos. “Lo venden como indoloro, pero a la tercera sesión le dicen al paciente que deben subir la potencia para obtener resultados, y ahí todo cambia”, explica Orejuela.

El consuelo de algunos es lo poco que han pagado por sus sesiones, aunque la mayoría abandona en la mitad del tratamiento para buscar alivio en otras clínicas. Con la introducción de la tarifa plana, esto cambia: “El modelo de tarifa plana permite que más personas accedan a una depilación láser de mejor categoría porque el precio es muy atractivo”, detalla Orejuela, que estima que los pacientes puedan ahorrarse hasta un 70%.

Marcando un hito en el sector Con el anuncio de estas dos innovaciones, la tarifa plana y el compromiso de 10 garantías, Esencia Estética marca un antes y un después en el sector de la depilación médica a nivel nacional. La marca espera que esta nueva política se convierta en una referencia en la industria y confía en que otras marcas sigan sus pasos. En caso de que esto suceda, admiten que será un orgullo haber elevado los estándares de calidad y que seguirán trabajando para cuidar la salud de las personas a largo plazo