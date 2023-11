¿Cómo es el despliegue 5G en zonas rurales?, con Nairn Telecom

El despliegue de tecnología móvil 5G en las zonas rurales es una necesidad, puesto que facilita la reducción de la brecha territorial en el ámbito digital. Afortunadamente, en España se han invertido recursos económicos para que las empresas lleven a cabo proyectos llave en mano para una mejor y más eficiente implementación de este tipo de conexión.

Nairn Telecom es una ingeniería especializada en el desarrollo de proyectos llave en mano para el despliegue de fibra óptica y redes móviles. La empresa se encarga del diseño, la dirección de obras y la supervisión de proyectos de comunicación de redes de telefonía móvil, radioenlaces punto a punto y/o proyectos llave en mano de despliegue de redes de fibra óptica.

Subvenciones para el despliegue 5G en zonas rurales A finales de junio de 2023, tras los más de 76 millones de euros destinados al programa UNICO-Demanda Rural, que terminaron en manos de Hispasat, y los 250 millones de UNICO-Banda Ancha, que pararon en Adamo, Telefónica y Avatel, el gobierno español se preparó para su siguiente tanda de ayudas públicas para seguir disminuyendo la brecha digital en las zonas rurales del país.

Estas ayudas 5G Redes Activas del programa UNICO contaron con más de 500 millones de euros como presupuesto para impulsar el despliegue 5G en las zonas rurales donde la cobertura móvil 4G con servicio mínimo de 50 Mbps no existe.

Y, a mediados del mes de octubre del mismo año, salió publicada en el Boletín Oficial del Estado una nueva convocatoria de ayudas por parte del Gobierno, con el objetivo de acelerar el despliegue 5G en aquellos municipios cuya población no supere los 10.000 habitantes, dotando a estas ayudas con un presupuesto de 544 millones de euros, financiados con los fondos europeos Next Generation EU. Nairn Telecom se encuentra en la vanguardia de este esfuerzo, contribuyendo a la transformación digital de estas comunidades.

¿Por qué se está invirtiendo en conexión 5G? La conexión 5G es un gran avance en cuanto a la tecnología de redes inalámbricas se refiere. Una de sus principales características es su velocidad, ofreciendo velocidades de descarga hasta 100 veces más rápidas en comparación a las de 4G.

La 5G también destaca por el tiempo que tarda en transmitir la información de un dispositivo a otro, lo que se conoce como latencia. En el caso de esta conexión, la latencia es mínima, abriendo múltiples oportunidades de desarrollo tecnológico en diversos sectores económicos, como en la telemedicina y en conexiones.

En este sentido, la 5G cuenta con una capacidad de conexión mayor, pudiendo conectar numerosos dispositivos de manera simultánea en una misma zona. Esta característica es de suma importancia para el aumento de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT), como electrodomésticos, hogares inteligentes y vehículos. Esto les permitirá funcionar más eficientemente y estar más interconectados.

Las iniciativas para el despliegue 5G en las zonas rurales de España prometen intensificar la transformación digital de múltiples sectores como el turismo rural, el agropecuario, la vigilancia de infraestructuras críticas, la tele educación o la telemedicina, entre otros, beneficios que Nairn Telecom tiene como compromiso acercarlos a todos los habitantes de estas zonas.