Cómo la tecnología puede apoyar a las microfinancieras a enfrentar la intensa competencia y adaptarse a lo digital

Las empresas de microfinanzas se encuentran en una encrucijada constante, desafiadas por la competencia creciente de entidades bancarias y fintechs que prestan los mismos servicios a un menor costo. Si bien es complejo modificar los costes sin perjudicar la rentabilidad, existe una vía esencial que permite mantener la relevancia y mejorar la experiencia del cliente en las microfinanzas. Se trata de la adopción de la tecnología al interior de los procesos de atención y gestión, con herramientas de vanguardia como las que ofrece la consultora tecnológica Soaint, adecuadas para impulsar la transformación digital en el sector de las microfinanzas.

Cómo la tecnología puede apoyar a las microfinancieras La combinación de tecnología y adecuación al mundo digital en el ámbito de las microfinanzas se revela como un camino elemental para la supervivencia de estas entidades, ante el crecimiento y el dinamismo propio del mercado. A través de la implementación de herramientas tecnológicas innovadoras, como aplicaciones móviles personalizadas, chatbots, plataformas de atención al cliente en línea y sistemas analíticos de datos, una entidad de microfinanzas puede mejorar significativamente sus servicios y su potencial de crecimiento. Estas herramientas no solo mejoran la atención al cliente, sino que también optimizan la experiencia de usuario, con soluciones ágiles y automatizadas, que permiten aumentar la satisfacción hasta en un 30 %, según estudios recientes.

Por otro lado, tecnologías basadas en la interoperabilidad y el Open Banking permiten una mayor integración con otros sistemas financieros, no solo optimizando los procesos internos, sino también el acceso y el control del cliente a sus datos financieros. Se trata de tecnologías vanguardistas que ayudan a ampliar la gama de productos y servicios que las microfinanzas pueden ofrecer, fortaleciendo así su posición competitiva.

Un ejemplo tangible de lo elemental que puede ser la tecnología para este sector es la experiencia de Soaint con una empresa de microfinanzas en México. La entidad adoptó la interoperabilidad y el Open Banking, utilizando API y una arquitectura basada en microservicios, obteniendo resultados impresionantes. Lograron una reducción del 20 % en costes operativos, un aumento del 30 % en la satisfacción del cliente y un incremento del 25 % en los ingresos en tan solo el primer año.

Consultora tecnológica para las microfinanzas Soaint, como entidad destacada en la consultoría tecnológica a nivel internacional, ofrece un conjunto de soluciones diseñadas específicamente para abordar los desafíos particulares que enfrentan las microfinanzas, en un presente altamente competitivo y en evolución permanente.

Desde la implementación de avanzadas herramientas de análisis de datos e Inteligencia Artificial, para la toma de decisiones bien fundamentadas, hasta la mejora de la interacción con los clientes a través de soluciones de Customer Experience (CX), Soaint proporciona un abanico innovador de opciones estratégicas.

Mediante la automatización e hiperautomatización de procesos, la implementación de herramientas de interoperabilidad (SOA /MSA) y la gestión eficiente de la información empresarial a través de ECM, garantizan que las microfinanzas no solo se mantengan a la par con la tecnología actual, sino que también estén preparadas para el futuro digital.

Soaint reconoce el imperativo de esta transformación y se posiciona como un socio estratégico esencial. Al incorporar soluciones innovadoras y precisas, las entidades de microfinanzas que confían en Soaint logran enfrentar la intensa competencia y prosperar en un mundo empresarial impulsado por la tecnología.