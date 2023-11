Eva Digital habla de la importancia de enfocarse en lo que se desea

Iniciar un negocio es uno de los objetivos que parecen estar de moda en los últimos tiempos. Resulta muy atractivo el poder vivir de los sueños propios, haciendo aquello que apasiona, mientras se tiene libertad de horario y libertad geográfica. Sin embargo, emprender y crear un negocio implica ejercer más de un rol (vendedor, estratega, publicista, contable, técnico digital, etc.). Esto hace que muchas emprendedoras acaben por desistir o se vean envueltas en largas jornadas de trabajo sin descanso.

En este contexto, Eva Digital es una emprendedora y empresaria que ofrece a sus clientes un servicio de asistencia virtual profesional para que puedan ganar tiempo y enfocarse en lo que realmente aman.

La importancia de tener una asistente virtual Es común que muchas emprendedoras y líderes de sus propias marcas personales no tengan tiempo para nada más que sus negocios. Asimismo, muchas afirman que el día no les da para todo lo que deben hacer, ni la vida para todo lo que necesitan aprender para crecer su negocio. Este tipo de situaciones son normales e inducen a las emprendedoras a perder el control, la motivación, la energía y las ganas de continuar. Al mismo tiempo, se convencen de que deben ser esclavas de sus emprendimientos para lograr resultados sólidos.

Este estilo de vida acaba por convertirse en trabajo duro y poco inteligente, donde las horas pasan, la salud se ve afectada y el enfoque principal se pierde en el camino. Por esta razón, Eva Digital, especialista en el mundo digital, recomienda a sus clientes delegarle sus tareas rutinarias y otras actividades presentes en los emprendimientos digitales. De esta manera, ellas pueden centrarse en lo que aman, explorando nuevas ideas, potenciando sus mentes creativas y aprendiendo más sobre liderazgo, emprendimiento y el mundo empresarial.

¿Cuáles servicios ofrece Eva Digital para negocios, autónomos y emprendedores? El catálogo de asistencia virtual de Eva Digital incluye la realización de tareas que consumen tiempo y son necesarias para que un negocio funcione de manera adecuada. Entre estas tareas, la emprendedora menciona: administración de la marca, desarrollo de páginas web, diseño y ejecución de estrategias de marketing digital y gestión de redes sociales. De la misma manera, ofrece servicios de asistencia en herramientas digitales, definición de procesos, organización y estructuración de todas las áreas del negocio, asesoría para visión global de negocios y creación de contenidos digitales, entre otros.

Cada una de estas soluciones conducen al mismo fin: lograr que sus clientes tengan tiempo para poner sus esfuerzos, ánimos, energía y compromiso en la idea o punto central de sus negocios. Como resultado de esto, las emprendedoras podrán tener un mayor bienestar y dejarán de ser esclavas de sus negocios, consiguiendo libertad, tiempo familiar y personal y amor por trabajar en sus sueños.

En conclusión, Eva Digital ofrece soluciones de back office, desarrollo de contenido digital y gestión de herramientas digitales para emprendedoras y dueñas de negocios, sobre todo del sector del bienestar.